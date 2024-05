Histórico: Horacio Zeballos se convirtió en el primer tenista argentino número uno en dobles

El tenista argentino Horacio Zeballos se convertirá el próximo lunes en el número 1 del mundo en dobles, junto a su pareja el español Marcel Granollers, tras derrotar por 4-6, 6-2 y 16-14 a la dupla de polacos conformada por Hugo Nys y Jan Zielinski.

De esta manera, accedieron también a las semis del Masters 1000 de Madrid.

Horacio Zeballos será el número uno del tenis en dobles

El nacido en Mar del Plata y su compañero vencieron a los polacos en un duro encuentro que se definió recién en el match tie-break del tercer set por 16-14, tras levantar varios puntos de partido en contra.

En su camino a los cuartos de final, la dupla había derrota a los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof, en la primera ronda, y a los belgas Sander Gillé y Joran Vliegen en los octavos de final.

A lo largo de su carrera como doblista, Zeballos ganó 20 torneos, ocho de ellos junto a Granollers. Además, alcanzaron la final de tres Grand Slams (US Open 2019, Wimbledon 2021 y Wimbledon 2023).

Horacio Zeballos se convirtió en el segundo argentino en alcanzar la cima del ranking masculino, luego de que Gustavo Fernández lo lograra en tenis adaptado en 2017.

En lo que respecta a la rama femenina, Paola Suárez llegó al número 1 de dobles en 2002 junto a la española Virginia Ruano, mientras que Gisela Dulko hizo lo propio en 2010, cuando formaba dupla con la italiana Flavia Pennetta.

A estos casos se podría sumar el de la mayor gloria del tenis argentino, Guillermo Vilas, que lleva décadas en disputa con la ATP por no reconocerlo como número 1 del mundo durante algunas semanas de los años 1975 y 1976.

Tenista profesional lucha cada día para no perder plata: "Apenas sobrevivo"

iProfesional dialogó exclusivamente con el tenista argentino Juan Pablo Paz, de 29 años, y nacido en Berazategui (provincia de Buenos Aires), para conocer el mundo del tenis por dentro.

Paz llegó a ser número 1 de Argentina y hoy se ubica en el puesto 570 en singles y 238 en dobles de la ATP (la Asociación de Tenis Profesional masculino). Desde México, reveló detalles inéditos sobre el apoyo financiero al que recurre para mantener su cronograma de competición y los proyectos que puso en marcha recientemente para mantener su carrera de la manera más óptima posible.

"La verdad es que un tenista de mi ranking vive sobreviviendo. Es muy difícil. Este es el embudo más grande que tiene el tenis. Hasta que no entrás a la qualy (pre clasificación) de los Grand Slams, que sería estando 230 del mundo, es muy grande. El dinero que ganás en los torneo es muy poco y, si no tenés sponsors, como en la mayoría de los casos, es muy difícil sostenerte. Eso te lleva a que no tengas entrenador o no puedas viajar con él y preparador físico. Ese sistema lo tienen jugadores con un poco más de dinero. Es difícil sacar la ventaja si no contás con apoyo económico", relata Paz, que viene de disputar torneos en Mérida, Potosí y Ciudad de México

El aspecto económico, anímico y la falta de equipo son sólo algunos de las cuestiones que debe vivir un tenista de este ranking, ya que las competiciones a las que puede acceder no ofrecen las mejores condiciones. "Además, las condiciones de los torneos son mucho peores que las que se ven en la tele. Jugás con cambios de pelotas mucho más largos, que las deja mucho más gastadas. Los estándares son mucho más bajos. No es sólo un partido de tenis, es jugar contra todas esas condiciones extras", agrega el tenista argentino al respecto.