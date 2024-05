La vida previa a la política del actual Presidente de la Nación, Javier Milei, revela una faceta poco conocida pero intrigante; su pasado como líder de una banda de rock.

Antes de adentrarse en el mundo de la economía y la política, Milei se destacaba en el escenario, interpretando canciones de rock. Milei no oculta su pasado musical y reconoce su influencia en su estilo de vida y su forma de vestir

¿Qué banda integraba Javier Milei?

Antes de ser el Presidente de la Nación, incluso antes de comenzar en el camino de la política, Javier Milei fue el líder de una banda de rock llamada "Everest".

En una entrevistas años atrás, Milei comentó que en los años 80 tuvo una banda de rock que hacia covers de las canciones de los Rolling Stones. Asimismo, la banda componía temas en español, con connotaciones sexuales, quien él mismo definió como "porno rock".

Si bien el propio Presidente contó sobre "Everest" y las canciones que escribía, se rehusa a compartir las letras escritas.

Javier Milei integró la banda de rock "Everest"

No obstante, Javier Milei no se arrepiente ni se avergüenza de su pasado rockero, incluso adjudica su forma de ser y su estilo para vestirse a aquellas épocas. En la entrevista que realizó en 2018 y habló de su pasado reconoció "Yo tuve una banda de rock y cantaba música de los Stones. Entonces empezás a comprender de qué va la forma en la cual me lookeo, por decirlo de alguna manera".

El líder de la Libertad Avanza define a su fama como un "error tipo dos". El error tipo uno es aquel en donde se hacen las cosas bien, pero terminan saliendo mal. El error tipo dos, el cual Milei hace referencia es cuando se hacen las cosas mal y salen bien. Con esto explica la forma en la que se hizo conocido, lo quiso ser con la música, así como siendo jugador de futbol de Chacarita. Sin embargo, logró reconocimiento hablando de economía.

Javier Milei se presentará en el Luna Park

Javier Milei llevará a cabo la presentación de su nuevo libro, "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" en el estadio Luna Park este miércoles 22 de mayo.

Además de presentar su obra, sorprenderá al público con una actuación musical en el mismo evento. Aunque no es poco común que el Presidente demuestre su talento artístico en público, resulta innovador que este "show" forme parte oficial de un anuncio gubernamental.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el propio Milei financiará el evento. Esta presentación, que inicialmente estaba prevista para la Feria del Libro, finalmente tendrá lugar en el Luna Park. Según el vocero, el Presidente no celebra ocasiones, sino que aprovecha este acto para promover la publicación de su libro.

Javier Milei se presentará en el Luna Park

El evento comenzará a las 20 horas y constará de dos partes distintas. La primera será la presentación formal del libro, donde Milei expondrá desde un atril. La segunda parte será un espectáculo en el que el propio Milei participará como cantante. Esta combinación de presentación literaria y actuación musical es inusual en Argentina, según Adorni.

Se estima que alrededor de 300 invitados especiales asistirán al acto, mientras que las tribunas estarán repletas de militantes y seguidores de La Libertad Avanza.

Para su entrada al Luna Park, Milei planea una coreografía y una escenografía que combinará elementos de un concierto de La Renga con un enfrentamiento de boxeo. Fuentes cercanas al presidente confirmaron que se espera la presencia de más de 8.000 personas en el estadio, un lugar que fue testigo de eventos deportivos, líderes populares y artistas reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

Durante su actuación en el Luna Park, Milei adoptará un estilo similar al de una estrella de rock. Interpretará la conocida canción de La Renga, "Soy el León", y compartirá un momento en el escenario con su único interlocutor, el diputado y nuevo aliado del Gobierno, José Luis Espert.

El Presidente Javier Milei fue un rockero en su juventud con su propia banda de rock. Actualmente, mantiene la actitud y estilo rockero en su día a día, incluso en actos públicos.