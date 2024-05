María Paula, una joven peruana que recientemente emigró a la Argentina en busca de nuevas oportunidades, causó un gran revuelo en las redes sociales al compartir sus experiencias sobre el clima en Buenos Aires.

A través de un video publicado en TikTok bajo el usuario @mapiiiiiiiiiii, María Paula comparó el frío de la capital argentina con el clima de su ciudad natal en Perú, destacando las notables diferencias que ha experimentado.

En el video, María Paula comenta sobre la intensidad del frío en Buenos Aires y cómo ha afectado su salud. "El frío que hace en Buenos Aires. Yo ya me resfrié. Ayer salí con dos camperas e igual me resfrié", explicó.

Este comentario refleja el desafío de adaptarse a un clima significativamente más frío del que está acostumbrada. Según sus palabras, en su ciudad natal en Perú, la temperatura en invierno rara vez baja de los 16 grados Celsius. Sin embargo, en Buenos Aires, la temperatura puede descender hasta un grado, lo que representa un cambio drástico para ella.

"Los porteños también sufren del frío"

María Paula enfatizó que su intención no es quejarse ni criticar, sino simplemente compartir una experiencia distinta. "No es queja, no es crítica, por favor, simplemente es algo distinto", aclaró. Su video también incluye una observación humorística sobre los habitantes de Buenos Aires, mencionando que, aunque muchos argentinos afirman estar acostumbrados al frío, también sufren las bajas temperaturas. "O sea, ustedes tampoco se acostumbran, no me mientan", expresó con una sonrisa.

La joven migrante también mencionó que ha tenido que adaptarse a nuevas rutinas para manejar el frío, como quedarse en casa con la calefacción encendida para sentirse mejor. "Necesito quedarme en mi casa para sentirme mejor con la calefacción prendida. Estamos en otoño, ni siquiera estamos en invierno", añadió. Este detalle subraya el desafío adicional de enfrentarse a un clima frío antes de la llegada oficial del invierno.

El video de María Paula rápidamente ganó popularidad en TikTok, acumulando miles de reproducciones y cientos de 'me gusta'. La publicación también generó una gran cantidad de comentarios, con usuarios compartiendo sus propias experiencias y consejos sobre cómo manejar el frío en Buenos Aires. Una usuaria comentó: "Esto recién empieza", mientras que otro tiktoker advirtió: "Y cuando en invierno hagan cero grados o menos cinco, ni te cuento".

La experiencia de María Paula resuena con muchos migrantes que deben adaptarse a nuevas condiciones climáticas al trasladarse a diferentes partes del mundo. Su historia pone en relieve no solo el impacto del cambio de temperatura en la salud y la rutina diaria, sino también la importancia de la adaptación y la resiliencia en un nuevo entorno.

Además, su uso de las redes sociales para compartir esta experiencia personal destaca cómo las plataformas digitales se han convertido en un espacio importante para que los migrantes se conecten, compartan sus desafíos y reciban apoyo de comunidades virtuales. En este contexto, TikTok ha demostrado ser una herramienta poderosa para María Paula, permitiéndole documentar y difundir su adaptación a la vida en Buenos Aires.