Leonardo Cositorto demandará a Netflix por el documental sobre Generación Zoe

Leonardo Cositorto, el exlíder de Generación Zoe, detenido bajo la acusación de encabezar una banda que estafaba con un "esquema Ponzi", demandará a la fiscal cordobesa Julia Companys por el estreno del documental "El vendedor de ilusiones" en la plataforma Netflix, y a la propia compañía de transmisión audiovisual por Internet.

La defensa de Cositorto entiende que la funcionaria judicial violó "el secreto de sumario" en las entrevistas que dio para el documental. Con una duración de casi dos horas, la pieza audiovisual registrada tras una investigación expone el crecimiento de la empresa liderada por Cositorto, y muestra el pasado del principal acusado de estafa y a los damnificados que quedaron atrapados en las redes.

Guillermo Dragotto, abogado defensor de Cositorto, recordó que la causa contra el exlíder de Generación Zoe "se encuentra todavía en instrucción, no tenemos sentencia, para que hayan sacado un documental". "Lo que me llama la atención es la participación fuera de lugar de la fiscal, donde las luces de la cámara la han enceguecido. Debió velar por el secreto de sumario. Vamos a pedir a la Fiscalía General que tome cartas y la aparte de la causa. Vamos a tomar acciones legales contra ella, y contra la plataforma" Netflix, sostuvo Dragotto ante radio Mitre.

"Una cosa es cuando a una fiscal de instrucción que está investigando una causa, la fiscal por más que sea la parte acusadora debe velar por la objetividad. Hace una entrevista en un bar, presta la fiscalía en horarios no permitidos. (En el documental) hay una actriz que hace de la fiscal, usando el despacho de la propia fiscal, en un horario público. Podría ser peculado por prestar esto en beneficio propio", recalcó.

"Acá no se trata de lo económico sino de como se lo ha retratado. La gente que lo vea se va a sorprender. El tema es como se expone la cantidad de emprendimientos que tenía Cositorto. Es un emprendimiento a nivel mundial, la crítica, es que ella por un atraso de menos de un mes, ella dice, necesitamos que alguien venga y denuncie una estafa, el mismo día donde había ordenado la captura internacional solo contaba con la denuncia de dos personas. Con eso cerró todo un negocio, y causó que no siguiera cumpliendo (con los pagos)", sostuvo.

Para Dragotto se violó el artículo 312 del Código Procesal de Córdoba que establece el secreto de sumario de las causas. Cositorto fue apresado en República Dominicana en abril de 2022. La causa es llevada a cabo por la fiscal Companys.

La polémica de Netflix con Leonorado Cositorto por el documental sobre Generación Zoe

La productora usó actores para representar algunas escenas que ayudan a la narración de la historia, pero esto no le gustó a Cositorto. Si bien el empresario detenido dio su consentimiento, luego del primer trailer salió a criticar y a despegarse de lo que muestran en el documental.

En una columna radial que tiene con el periodista Rafael De Martino en Radio El Mundo, Cositorto señaló que "es una película filmada hace más de un año con la fiscal (Juliana Companys, que lo investiga en Villa María). Sí firmé un contrato que me digan las condiciones, las regalías. Eso es algo armado por la justicia. Me tiene sin cuidado, pero tomaré las acciones para resguardar mi nombre. A mi no me define el título 'Vendedor de ilusiones', que le pregunten a los que vivieron conmigo si fue una ilusión o no".

Cositorto enfrenta causas por estafa y asociación ilícita en Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Salta y Santa Fe. El lugar donde está más avanzado es en Villa María. Allí se pidió la elevación a juicio en febrero de este año. El pedido ya fue confirmado por el juzgado de control y resta que confirme la Cámara de Acusación de Río Tercero.

Fue traído desde República Dominicana al país por funcionarios de Interpol y de la Policía Federal. A su arribo, en Ezeiza, le dijo a los periodistas que regresaba para "seguir trabajando". Una campera negra cubría sus manos esposadas. En abril último cumplió dos años de encierro en la prisión de Bouwer, en Córdoba, a la espera del juicio.

El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe (Argentina/2024.) Dirección: Matías Gueilburt. Guion: Nicolás Gueilburt. Con los testimonios de damnificados de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, Juliana Companys, Maximiliano Batista y Javier Smaldone. Dirección de arte: Miranda Pauls. Fotografía: Nicolás Trovato. Productor: Sebastián Gamba. Producción ejecutiva: Sebastián Gamba, Julián Rousso y Matías Gueilburt. Casa productora: Anima Films. Duración: 107 minutos. Disponible desde el jueves 23 de mayo en Netflix.

Cositorto ofrecía jugosas ganancias en dólares en poco tiempo

Generación Zoe: la estafa piramidal que ofrecía jugosas ganancias en dólares

Según la acusación en el primer trimestre del 2021, Cositorto y su banda indujeron a la inversión de ahorristas en un "sistema piramidal de recaudación de fondos". La inversión mínima requerida era de 500 dólares, lo que generaría un interés prometido de 7,5 % mensual en dólares y durante un lapso obligatorio para recuperar la inversión de tres años.

Incluso, por medio de los "referidos" la incentivación era a los inversos que traigan a otros, a cambio del 20 por ciento del capital que aportaba el referido, porcentaje que pasaba automáticamente a aumentar el capital del primero.

Como cabeza de la organización estaba Cositorto, formalmente designado Presidente, y Maximiliano Batista como segundo. Ambos conformaron Generación ZOE S.A y Universidad del Trading el 18 de marzo del 2021.

La fiscal definió el accionar de la organización como una banda o técnicamente según el Código Penal una asociación ilícita, pues se comprobó que fue conformada con un número de al menos 20 personas, la relación entre sí que había entre los acusados y su ánimo de lucro a partir de medios "delictivos comunes, con duración temporal y teniendo como objetivo la comisión de una pluralidad de delitos".

De acuerdo a la imputación fiscal, Cositorto es la cabeza de esa asociación ilícita que luego se diversificó cuando se sumaron denuncias en las provincias de Corrientes, rosario, Salta y en Buenos Aires, donde el juez federal Ariel Lijo tiene abierta una causa por lavado de dinero.

Generación Zoe ofrecía ganancias del 7,5% mensual en dólares para quienes invirtieran al menos u$s500.

Ni bien comenzaron las primeras denuncias contra Cositorto y su clan, lo primero que trató de hacer la organización es calmar los ánimos de los ahorristas.

"Como es de público conocimiento, la empresa está atravesando un momento de muchos ataques y cuentas bloqueadas. Sabemos todo lo que Leo hizo y está haciendo por todos nosotros. Los ataques hacen que tengamos demorados los pagos de robot y membresías en muchas de nuestras oficinas. Pedimos tranquilidad y paciencia por estos próximos 30 días hasta que podamos regularizar los pagos. En caso de que se regularice antes, estaremos avisando por este medio. Serán los primeros en enterarse! En nombre de Zoe, Leonardo Cositorto y todos los líderes pedimos mil disculpas", fue el mensaje que recibieron los ahorristas preocupados por sus ahorros y que los tenían trabados.

Luego, la preocupación se dio puertas adentro de Generación Zoe y así quedó reflejada en cientos de horas de escuchas telefónicas.