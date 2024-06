El Banco Ciudad realizará una subasta en la que ofrecerá autos y camionetas de distintos modelos a precios bajos. El remate se llevará a cabo el próximo 25 de junio, a las 10 de la mañana, en el sitio web de la entidad.

Se trata de vehículos que pertenecían a la Procuración Penitenciaria de la Nación, que actualmente están en desuso, pero que pueden comprarse a partir de un piso base de $2,5 millones.

Así, los interesados, podrán pujar por una camioneta Chevrolet Zafira, una Ford Ecosport, un auto Renault Fluence o un Ford Focus, entre otros modelos.

Los vehículos que se subastarán serán exhibidos entre los días 12 y 14 de junio, en Bartolomé Mitre al 1700.

Para participar de la subasta, los oferentes deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal de subastas del Banco Ciudad, como así también constituir una Garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles antes de la fecha de la subasta.

A continuación, los autos y camionetas que serán subastados

Chevrolet Zafira

Precio Base: $2,5 millones

Depósito en garantía: $250.000

Esta camioneta, modelo 2006, tiene 5 puertas y posee sistema de inyección, alternador, motor de arranque, distribuidor, radiador, batería, tablero instrumental, calefactor, radio con reproductor de cd, aire acondicionado, siete asientos en total, dirección hidráulica, diferencial y cinco ruedas armadas con cubiertas de movimiento. Con deterioros generales e incompleta.

Cevrolet Zafira

Precio Base: $3,3 millones

Depósito en garantía: $330.000

En este caso, es modelo 2007. Posee: sistema de inyección, alternador, motor de arranque, distribuidor, radiador, batería, tablero instrumental, calefactor, radio con reproductor de cd, techo solar, siete asientos en total, caja de velocidades, dirección, diferencial, crique y cinco ruedas armadas con cubiertas de movimiento.

Ford Focus

Precio base: $3,2 millones

Depósito en garantía: $320.000

Es un modelo 2006, tipo sedán 4 puertas. Posee sistema de inyección, alternador, motor de arranque, distribuidor, radiador, batería, servo freno, tablero instrumental, calefactor, radio con reproductor de cd, techo solar, compresor de aire acondicionado (desmontado), caja de velocidades, dirección, diferencial y cinco ruedas armadas con cubiertas de movimiento.

Renault Fluence

Precio base: $4,2 millones

Depósito en garantía: $420.000

Se trata de un vehículo modelo 2012, tipo sedán de 4 puertas. Posee sistema de inyección, alternador, motor de arranque, distribuidor, radiador, bateria, servo freno, tablero instrumental, calefactor, radio con reproductor de cd, aire acondicionado, techo solar, alza cristales eléctricos, caja de velocidades automática, dirección hidráulica, diferencial y cinco ruedas armadas con cubiertas de movimiento.

Ford Ecosport

Precio base: $3,4 millones

Depósito en garantía: $340.000

Es un modelo 1.6, 4x2 plus. Tipo rural con 5 puertas. Posee sistema de inyección, alternador, motor de arranque, distribuidor, radiador, batería, tablero instrumental, calefactor, radio con reproductor de cd, aire acondicionado, caja de velocidades, dirección hidráulica, diferencial y cinco ruedas armadas con cubiertas de movimiento. Con deterioros generales e incompleta.

Cómo participar de la subasta de autos y camionetas

Para participar de la subasta online que organiza el Banco Ciudad, deben seguirse los siguientes pasos:

Conectarse a la página de subastas del Banco Ciudad desde cualquier lugar del país

Inscribirse al menos 48 horas antes del inicio de la subasta y cumplir con los requisitos establecidos por el banco

Realizar las ofertas a través del portal web y esperar la confirmación por correo electrónico en caso de resultar ganador

El ganador de la subasta debe realizar un pago del 20% del precio de venta como seña, además del 10% correspondiente a la comisión más IVA, dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la subasta.

"Tras recibir este pago, se devolverán los fondos depositados en garantía. Por lo general, el plazo para la integración del saldo es de 10 días", aclaran desde el Banco Ciudad

En tanto, en caso de no ganar la subasta, la "garantía de oferta será reintegrada a quienes no hayan resultado adjudicatarios de lotes, dentro de un plazo de hasta 7 días hábiles, a contar desde la fecha de finalización de la Subasta On Line, mediante transferencia bancaria", señalan

Otro aspecto a tener en cuenta, remarcan desde el banco es que las ofertas realizadas "no se pueden anular y/o cancelar en ningún caso, quedando desestimadas únicamente en el momento de ser superadas por otro oferente.

De esta manera, el Banco Ciudad llevará a cabo una nueva subasta: en esta oportunidad, se trata de autos y camionetas de distintos modelos, pero también el ente suele rematar productos tecnológicos como celulares, o inmuebles.