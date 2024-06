El cruce entre Ricardo Darín y Alejandro Fantino tuvo una nueva réplica en los últimos días. La polémica se dió originalmente en marzo, a raíz de la medida de Javier Milei de aplicar recortes en el INCAA. En ese momento, en respuesta a la posición de Darín frente a ese tema, el periodista opinó: "Él (Ricardo Darín) me dijo que se conformaba con darse dos duchas con agua caliente, y yo lo veía jugando al tenis en el Vilas, cuando no podía meter el BMW porque pegaba contra los árboles de atrás".

Nuevas réplicas del conflicto entre Darín y Fantino

En los últimos días, el tema se volvió a reflotar luego de que Ricardo Darín fuera consultado sobre el tema en el programa A la tarde. Entonces, el actor respondió: "Me sorprendió un poco... pero las personas cambian. No entendí muy bien el porqué de eso, porque no es verdad. Me llamó un poco la atención".

El actor aprovechó la pregunta para aclarar lo que dijo en aquel momento sobre la situación en el INCAA: "Yo dije que responsabilizar a los artistas cuando las cuentas no cierran era perverso, imprudente e injusto. Se ve que eso afectó intereses creados y mandaron a algunos muchachos que dijeron ‘córtenle las piernas a este bastardo’. Me parece injusto cuando mienten".

Frente a las nuevas declaraciones del actor, sobre un tema que estaba aparentemente saldado, Alejandro Fantino se descargó al aire en su programa Multiverso Fantino, en Neura: "No puedo entender que me lleves a Neura, a mi equipo y a mí a instalar la idea de que lo que nosotros decimos es porque nos mandan a decir. Nos ponés en un lugar muy incómodo, un lugar de mierda, bastante feo. Te metiste en el barro de la política argentina y querés salir limpio. En la Argentina los que hacemos política opinando estamos todos en el barro, yo me banco la que venga; ataques, operaciones, agresiones, difamaciones, es parte del juego".

Y siguió: "No digas más que nos mandan a decir, porque me rompe muchos los huevos. No me manda nadie a decir nada, ni Milei, nadie. El día que tenga que decir cosas que no me gustan lo haré, ya lo he dicho. Lo que pasa con este loco es que me gusta mucho más lo que está haciendo que lo que no. Tiene los huevos de un toro para desfinanciarlos a ustedes que han vivido toda la vida del Estado".

Además, Fantino recordó un spot del que participó Darín junto a otros actores en apoyo al cine argentino: "Lo que decís vos es a título personal tuyo, no te lo mandan a decir, pero yo podría decir que lo que hiciste del INCAA te lo mandó a hacer tu hermana". Y siguió: "Él habla de lo que siente y los demás, si no opinan igual, son mandados a hablar. No es así, simplemente no coincidimos. Lo que sí me molesta es la justificación estúpida de pensar que la Argentina por lo más importante que es conocida es el cine".

Y añadió: "No ves bien a este gobierno y está bien, pero hay que decirlo, papá. Vos lo decís a título personal y todo el resto somos sicarios. A mí me chupa un huevo, pero fundé un medio justamente para eso, para que no me rompan las bolas y no haya un solo ruido", se quejó el conductor. Y planteó: "No hay plata, y lo que hay, hay que gastarlo en lo que realmente importa y lo que se necesita. No hay guita para hacer explotar un Fiat 600 o para vender estampillas falsas. No hay plata para la prensa, para los grandes medios, los medianos y los chiquitos, lamentablemente".