El niño de 5 años lleva una semana desaparecido. Aunque hay rastros y la Justicia interroga a detenidos, no hay señales claras sobre su paradero

Loan Peña, el niño de 5 años desaparecido el jueves pasado en la provincia de Corrientes, aún no aparece. Aunque la Justicia sigue intentando reconstruir las últimas horas del joven y registra 10 imputados, aún no hay señales claras sobre su paradero.

En este marco, Roberto Méndez, defensor del papá del chico desaparecido, dio detalles elocuentes de cómo fue la reconstrucción de los menores en el lugar donde Loan fue visto por última vez.

Búsqueda de Loan: fiscales analizan la posibilidad de rapto

"Todos los nenes comentaron el paso a paso, hicieron una reconstrucción de los hechos y hasta respondieron preguntas", detalló con la prensa Méndez.

Además, confirmó que los relatos "son coherentes" y "coinciden con lo que dijeron en la cámara gesell".

Otro de los pormenores importantes que resaltó el abogado es que "todos fueron específicos en dónde estaba cada uno al momento de que Loan se fue".

"Durante la reconstrucción hice un cálculo, del lugar marcado a la casa de la abuela había 576 metros y yo tardé 7 minutos, 36 segundos", explicó.

Con relación al momento en el que el menor de cinco años desapareció, señaló: "Los chicos dijeron que jugaron con insectos, salieron del costado del árbol de naranja y se fueron para un alambrado, cuando se dan vuelta observan que Loan se fue para un costado".

Al ser consultado sobre porqué la mamá de Loan está otros dos abogados, respondió: "Cuatro colegas piensan mejor que dos. Fue una tía quien le sugirió tener otras dos defensas y me pareció razonable. Ya estuvimos conversando y todos queremos que aparezca el pequeño".

Sobre la reconstrucción de los adultos, Méndez destacó que se harán más adelante y que "sería preferible que lo hagan por separado".

"Es muy complejo y dinámico el caso, no vemos otras pruebas por las que no pensar que se perdió. Hay minutos en los que no se sabe qué hicieron y tenemos que empezar a tener más información", finalizó.

Una zapatilla apareció en una casa frecuentada por uno de los detenidos

Una zapatilla que podría ser de Loan Peña, el nene que está desaparecido desde el jueves pasado en Corrientes, fue hallada en una casa tipo "aguantadero" vinculada a uno de los detenidos, por lo que la situación de los apresados es cada vez más complicada.

Fuentes de la investigación revelaron que es una vivienda que frecuentó Antonio Benítez, tío del menor de 5 años luego de la desaparición del pequeño y antes de ser apresado.

La búsqueda de Loan continúa y la hipótesis de secuestro se refuerza.

La zapatilla es similar a la encontrada en el lodo del campo rastrillado y estaba arriba de una heladera.

De esta manera, la situación procesal de los apresados parecería complicarse cada vez más.

Con la idea de obtener más información, la Justicia peritará los teléfonos celulares de los detenidos Bernardino Antonio Benítez, tío de la víctima, y la pareja Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Un parrillero aseguró haber visto a Loan en Entre Ríos

Una nueva denuncia señala que el pequeño podría estar en Gualeguaychú, Entre Ríos, y la investigación abre una nueva arista con la idea de obtener datos respecto a lo informado por el hombre.

Según detalló en medios locales, fue el jueves de la semana pasada por la noche cuando observó que un auto color gris estacionó y al restaurante ingresaron una mujer, un hombre y un menor.

En un momento relata que el chico se empieza a inquietar y cuando un joven mozo se acercó le preguntó el nombre y le responde "Loan", a lo que le repregunta si dijo "Juan". "No, Loan".

Este jueves, siguen los rastrillajes para hallar a Loan en Corrientes

Para este jueves feriado, a una semana de la desaparición del menor, se espera que continúen los operativos, rastrillajes y allanamientos con la idea de encontrar a Loan con vida.

Así como también se aguarda a obtener más pruebas que puedan determinar hacía qué rumbo va la causa.

Inquietante confesión del intendente de 9 de julio: "Acá pasan muchas cosas"

Luego de la marcha que vecinos del pueblo realizaron en reclamo de la aparición con vida de Loan, el intendente Hugo Sebastián Ynsaurralde dio inquietantes confesiones respecto a lo que pasa en 9 de julio y hasta remarcó que al menor se lo llevaron: "Acá pasan muchas cosas".

Entre las cuestiones que resaltó es que la localidad está inmersa en droga y corrupción y que desde hace tiempo le pide a las autoridades "que tomen medidas con respecto a la conducción actual de la comisaría".

"Todos somos padres y hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos. Pero no seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa 'porquería'. Hoy tenemos un chico desaparecido, hay muchas aristas", sostuvo.

"Hace años venimos advirtiendo algunas situaciones y parece que nadie hace nada. La ruta que atraviesa el pueblo, la 123, es una bendición, pero también un problema. Por acá pasan muchas cosas", manifestó respecto a qué pudo haber ocurrido con Loan.