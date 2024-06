El presidente Javier Milei sigue con su gira y arribó a Alemania, donde recibirá un premio de la Sociedad Hayek, en Hamburgo, y brindará un largo discurso.

Posteriormente, se trasladará a Berlín, donde el domingo mantendrá un encuentro con el canciller Olaf Scholz, que pertenece al Partido Socialdemócrata Alemán, PSD.

El encuentro se concretará en medio de tensiones, idas, vueltas y desmentidas cruzadas, que empezaron el lunes por la reacción de Berlín a las palabras de Milei en contra del presidente del gobierno socialista de España, Pedro Sánchez, y de su esposa Begoña Gómez. "Falta de gusto", fue la respuesta que dio el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, cuando se le preguntó por los dichos del líder libertario.

Cuando Milei arribó a Alemania, manifestantes de izquierda y antifachistas se pronunciaron en contra del mandatario libertario. "¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!", gritaban desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen donde Milei recibirá la distinción.

El premio en Hamburgo para Milei

El mandatario recibirá la "medalla Hayek" del grupo neoliberal en reconocimiento a su defensa del liberalismo económico y las políticas libertarias implementadas en Argentina desde el inicio de su gestión. Durante la ceremonia, que contará con unos 200 asistentes, el mandatario ofrecerá un discurso de aproximadamente 50 minutos previsto para las 10 de la mañana (hora Argentina).

Expectativas por el encuentro en Berlín

Hebestreit habló este viernes sobre la llegada de Milei a su país y de la reunión que está prevista para el domingo. "En política internacional no se puede elegir con quién toca trabajar. El señor Milei fue elegido democráticamente y aceptó una invitación a Berlín. Será una visita de trabajo muy breve, expresamente a pedido del presidente argentino", afirmó el portavoz de Scholz, según reprodujo la cadena DW.

"Es una reunión que sólo durará algo más de una hora. De ahí la cancelación de los honores militares y también de la clara negativa del presidente argentino a ofrecer una rueda de prensa conjunta. Nos enteramos que el presidente argentino ha ofrecido muy pocas conferencias de prensa o, incluso, ninguna desde que asumió el cargo, así que al final, accedimos a esa petición", agregó.