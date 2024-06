La Casa Real rechazó el pedido del presidente Javier Milei sobre ser recibido por el Rey Felipe VI en su próxima visita a España, debido a que todos los asuntos de política exterior "los decide el Gobierno" de Pedro Sánchez.

Semanas atrás, y mediante una nota enviada por el equipo de asesores, Milei, solicitó un encuentro con el Rey para se lleve a cabo el encuentro "formal y diplomático entre ambos países". Sin embargo, la jefatura de Zarzuela optó por desentenderse del asunto y desestimar el pedido.

Javier Milei pidió ver al Rey de España y lo rechazaron

Cuando llegó la solicitud de Milei, Pedro Sánchez había decidido retirar la embajada de España en Buenos Aires, luego de las declaraciones desafortunadas del presidente argentino durante un encuentro con el partido Vox y dirigirse a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez como una persona "corrupta".

Según fuentes del Ejecutivo español, Zarzuela aún no se comunicó formalmente con Moncloa y dijeron que "no ha hecho falta", debido a que todo lo referido a la Casa Real no tiene vínculo con las relaciones internacionales.

Javier Milei y Pedro Sánchez intercambiaron duras acusaciones, lo que dejó a ambos países al borde de una crisis diplomática.

Lo cierto es que la Casa Real de España no cuenta con agenda propia, sino que sigue al pie de la letra el cronograma que recibe del Gobierno. Al estar dirigido por Pedro Sánchez, que viene de cruzarse fuertemente con el mandatario argentino, la posibilidad de una reunión bilateral quedó descartada de plano.

Tras cruzarse con Pedro Sánchez, Milei llega a España este jueves

Como primera actividad, a las 14, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien lo condecorará con la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña.

Por la tarde, será premiado por el Instituto Juan de Mariana en el marco de la Cena de la Libertad en el Casino de Madrid, durante la Semana de la Libertad.

Está previsto que brinde un discurso de 30 minutos junto al profesor Jesús Huerta de Soto, y a otros referentes del ámbito académico.

La llegada del presidente argentino genera expectativas debido a los recientes cruces que protagonizó con su par español, Pedro Sánchez.

Al día siguiente, partirá rumbo a Hamburgo, en la República Federal de Alemania, donde será galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek, y también disertará durante 50 minutos.