La adopción cripto se dispara en 2024: Binance alcanza un crecimiento récord en participación y transacciones de usuarios

El sector de las criptomonedas está viviendo un período transformador de crecimiento e integración generalizada en 2024. Los activos digitales, que ya no se circunscriben solamente al trading y a la inversión, se están integrando cada vez más en la vida cotidiana, revolucionando la forma en que las personas interactúan con el dinero.

Binance, el proveedor de infraestructura para el ecosistema de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, ha sido testigo de niveles sin precedentes de participación de los usuarios, lo que refuerza su posición como plataforma de confianza en este dinámico panorama. Sólo este año, Binance ha dado la bienvenida a más de 30 millones de nuevos usuarios, lo que refleja la creciente confianza en su plataforma.

Por otra parte, el número de comercios en el mundo que aceptan criptodivisas ha aumentado un 42% en los dos últimos años, pasando de 7.731 en octubre de 2022 a 10.952 en abril de 2024, según BTC Map. Esta tendencia se ve respaldada además por la proliferación de cajeros automáticos de criptomonedas, mercado mundial que ha pasado de 115 millones de dólares en 2022 a 181 millones en 2023.

El creciente número de comercios que aceptan monedas digitales como método de pago directo dice mucho sobre el atractivo general de las criptomonedas. Desde las pequeñas empresas hasta las grandes compañías, la curva de adopción es cada vez más pronunciada a medida que los comerciantes reconocen los beneficios de los pagos con criptomonedas para llegar a nuevos clientes, reducir costos por transacción y sus tiempos.

Pero la adopción generalizada de las criptomonedas no solo depende de los avances tecnológicos y del aumento de los casos de uso, sino también del conocimiento y la confianza de los usuarios. Binance ha hecho progresos sustanciales en ese sentido, a través de su plataforma educativa, Binance Academy. Lanzada en 2018, sólo durante el primer trimestre de este año, ya ha recibido 928,000 nuevos usuarios. Este es un claro indicador del deseo de más educación y aprendizaje en relación con la industria.

Según una encuesta de Consensys y YouGov, el 92% de los encuestados en 15 países de todo el mundo ha oído hablar de las criptomonedas, y el 50% sabe lo que son. La narrativa en torno a las criptomonedas está cambiando. Esta misma encuesta indica que el 16% de los encuestados ve las criptomonedas como el "futuro del dinero", mientras que el 11% las considera una alternativa a los sistemas financieros tradicionales. Esta creciente confianza se ve también alimentada por los esfuerzos de Binance y la industria en general en materia de cumplimiento, seguridad y educación, junto con la creciente adopción institucional y la evolución hacia marcos regulatorios globales más claros.

Crecimiento sin precedentes de Binance

Los últimos datos de Binance subrayan el creciente interés por los activos digitales. Desde principios de 2024, la plataforma ha duplicado el número de visitas diarias y ha aumentado considerablemente la participación mensual de los usuarios. El valor de los activos de clientes en Binance ha superado por primera vez los 100.000 millones de dólares.

En promedio, Binance añade 150.000 nuevos usuarios cada día. Su acelerado crecimiento de usuarios - de llegar a 100 millones en casi 5 años, a crecer de 100 a 200 millones en 2 años y 3 meses - también es un testimonio de la aceleración de la adopción de los activos digitales y la tecnología blockchain.

Marzo de 2024 marcó un notable aumento del volumen de trading al contado, que creció un 121% hasta los 1,12 billones de dólares, el más alto desde mayo de 2021. Los volúmenes de negociación de derivados también se dispararon un 89,7%, hasta los 2,91 billones de dólares, lo que refleja el creciente apetito por diversas opciones de trading e inversión.

La trayectoria de la adopción de las criptomonedas supone un cambio fundamental en la forma en que percibimos e interactuamos con el dinero y los activos digitales. A medida que el sector madura, Binance mantiene su compromiso de fomentar un sistema financiero inclusivo y transparente que dé la bienvenida a los próximos mil millones de usuarios al mundo de las criptomonedas.

