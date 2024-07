Las personas que viajan más frecuentemente tienen más chances de haberlo experimentado que las que no, pero todos los que hacen viajes en avión deberían conocer lo que significa que te asignen la sigla "ssss" en tus pasajes.

Los viajeros seleccionados aleatoriamente para recibir ese boleto de embarque con el "ssss" no tienen nada que temer. Pero si harán un proceso de embarque distinto.

No será todo malo: que aparezca el "ssss" en tus pasajes también tiene beneficios para viajar en avión.

¿Qué recomiendan hacer los expertos en viajes si tu boleto tiene estas siglas? ¿Qué significa y qué tendrás que hacer en tus viajes?

¿Qué siginifica el código "ssss" en los pasajes de avión?

Las siglas SSSS cuando aparecen en los boletos de embarque de transporte aéreo significan "selección de segundo control de seguridad" (Secondary Security Screening Selection en inglés) y es la forma en que la Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) señala a ciertos pasajeros de las aerolíneas para un control más a fondo.

Según relata Universidad Veracruzana de México, estas siglas se empezaron a incluir de forma arbitraria en los billetes de avión a partir de los atentados del 11-S, en vuelos internacionales hacia los Estados Unidos.

¿Qué pasa si te toca la sigla "ssss" en tus pasajes de avión?

La asignación, en teoría, se realiza de forma aleatoria. Le puede tocar a cualquiera de los pasajeros del avión. La designación ya aparece al hacer el check-in.

Se trata solo de un control más de seguridad que se realiza antes de abordar, ya que como es sabido, los aeropuertos tienen cada vez medidas de precaución más severas y avanzadas para asegurarse de que todo marche bien dentro del avión.

La revista especializada en viajes, Traveler, calcula que al obtener el "ssss", el período de control en el aeropuerto se extiende entre 15 y 45 minutos dependiendo del caso. ¿Pero cómo es ese control?

¿Qué pasa si sale "ssss" en tus pasajes?

El influencer experto en viajes, El Chico de las Millas, recientemente publicó un mensaje en la red social X al respecto de qué pasa si a tus boletos de embarque le asignan la "ssss".

"Si te toca, no te preocupes", escribió. "Solo te van a controlar un poco más cuando estás subiendo al avión en la puerta de embarque", añadió. Describió que en ese proceso, "te revisan el equipaje, te cachean, te hacen sacar el calzado, y te pasan un reactivo para detectar sustancias."

Pero todo ese proceso tiene su beneficio: luego serás el primer pasajero en subir al avión, sin espera, ni filas ni nada. Por lo tanto, si no hay nada que ocultar, no es mal negocio recibir los pasajes de avión con la "ssss".

Otra influencer de los viajes que se refirió al código de abordaje "ssss" es Johashow. En un video de TikTok, mencionó que el mismo te puede tocar exclusivamente en vuelos a Estados Unidos, y que si bien la selección del pasajero que atraviesa ese control más profundo debería ser aleatoria, si se siguen algunos patrones, como por ejemplo, haber estado recientemente en alguno de los países que están en conflicto con Estados Unidos.

En otras palabras, según los expertos digitales de las redes sociales, los viajeros que no llevan encima o en su equipaje nada que no hayan declarado y que no se pueda ingresar a Estados Unidos, no tendrán que preocuparse por nada si en sus pasajes aparecen las temidas siglas "ssss".

Qué se puede llevar en viajes a Estados Unidos

Los viajes en avión a Estados Unidos son algunos de los vuelos que cuentan con la mayor seguridad del mundo, ya que las autoridades de esa nación no quieren que se repita ningún incidente como los actos de terrorismo que terminaron con la destrucción de las famosas torres gemelas y miles de muertos y heridos en suelo norteamericano.

En ese marco es que los viajeros a ese país deben conocer con certeza qué pueden ingresar en un viaje en avión a un destino norteamericano y qué no. Lo que nunca se debe hacer es tratar de violar esas políticas, ya que podría tocarte la revisión profunda del equipaje y de tu pesona si sos elegido para el boleto "ssss".

¿Qué no se puede llevar en el avión en un viaje a Estados Unidos? Por supuesto, queda prohibido llevar armas o drogas que no estén permitidas en el país de destino, pero también, por motivos de seguridad, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Administración Federal de Aviación (FAA) restringen el transporte en avión de diversos productos de uso cotidiano.

Con qué ítems está prohibido viajar en avión a Estados Unidos

La siguiente es la lista de ítems prohibidos para viajes en avión en American Airlines:

Bebidas alcohólicas con más de 70 por ciento en volumen de alcohol

con más de 70 por ciento en volumen de alcohol Bebidas alcohólicas con menos de 70 por ciento en volumen de alcohol

con menos de 70 por ciento en volumen de alcohol Productos animales /Productos de origen animal (solo para destinos en la UE)

/Productos de origen animal (solo para destinos en la UE) Baterías

Instrumentos cortantes

Aerosoles para defensa personal

para defensa personal Drones

Hielo seco

Cigarrillos electrónicos (vaporizadores / e-cigarettes)

(vaporizadores / e-cigarettes) Explosivos

Armas de fuego o municiones

o municiones Líquidos o sólidos inflamables

Herramientas que funcionan con gasolina

Algunos artículos para el hogar

Patinetas eléctricas

Encendedores y fósforos

y fósforos Marihuana

Dispositivos para movilizarse

Algunos artículos de cuidado personal

Envases a presión o gases comprimidos

o gases comprimidos Equipos recreacionales/de protección personal para el cuerpo entero

Samsung Galaxy Note 7

Comidas autocalentables

Chalecos salvavidas autoinflables

autoinflables Tijeras y herramientas

y herramientas Smart bags o maletas inteligentes

o maletas inteligentes Pistolas paralizantes / dispositivos que dan descargas eléctricas

Qué cosas no querés tener en tu valija si viajás a Estados Unidos y te sale "ssss" en tus pasajes

Fuera de eso, no se pueden ingresar frutas o vegetales, objetos arqueológicos, culturales o arte que no esté declarado, especímenes biológicos, peces o vida silvestre, materiales para la confección de drogas o medicinas de alto potencial narcótico. La entrada de armas, bebidas alcohólicas y grandes cantidades de dinero también está regulada.

En resumen, los viajeros no deben preocuparse si en sus pasajes de avión para un vuelo a Estados Unidos aparece la sigla "ssss", solo significará que atravesarán una revisión más profunda en la etapa de embarque para luego seguir su viaje.