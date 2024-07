Echaron de Radio 10 a la locutora que denunció a Pablo Duggan

Diez días después de renovar públicamente sus acusaciones contra Pablo Duggan por maltrato laboral, Ana Maccaroni fue despedida de Radio 10. Según informó la locutora, la decisión de la emisora se debió a que ella no eliminó sus recientes tuits sobre el conductor y, además, inició acciones legales en su contra.

Tras comunicar su desvinculación de la radio en redes sociales, Maccaroni brindó detalles de lo ocurrido en una entrevista con el programa LAM de América TV. "El coordinador de la radio me llamó para decirme que no me presente hoy porque la empresa determinó hacerme a un lado. Pregunté cuál era el motivo y me dijo que no sabía, pero que no me presente porque me iba a encontrar en la puerta con un comunicado para que no me dejen entrar. Mis abogados me dijeron que me presente igual", explicó.

En la entrevista, Maccaroni recordó que había denunciado a Duggan públicamente el año pasado, aunque no judicialmente en ese momento porque no se sentía preparada y no sabía cómo defenderse. "Me llamaron mil veces y me ofrecieron dinero para que me vaya", relató.

Además, Maccaroni afirmó haber enviado cartas documento a Pablo Duggan, pero nunca fueron recibidas por el conductor. "Sabía que él era maltratador, pero hay cosas que uno soporta porque necesita el trabajo. Cuando me hostigaba antes de salir al aire, no lo entendía y pensaba que estaba jugando, pero me estaba hostigando", comentó la locutora.

La locutora denunció la situación en redes sociales

¿Cuándo comenzaron los problemas entre Maccaroni y Duggan?

En mayo del año pasado, Maccaroni y Duggan tuvieron un encuentro cara a cara en Radio 10, durante el cual el conductor realizó una disculpa pública. Maccaroni aseguró en ese momento que "las asperezas se habían limado". No obstante, recientemente volvió a arremeter contra Duggan, indicando que la situación no había mejorado. "Se cumplió un año, un mes y tres días de mi exposición de mobbing laboral. Todo sigue igual. Pablo Duggan no cumplió con sus promesas. Es más, me vi afectada en mi salud y sigo con tratamiento", expresó en un tuit.

Maccaroni detalló el impacto que la situación tuvo en su salud mental, revelando que había caído en depresión debido a la manipulación y el maltrato recibidos. "Me hizo sentir tan culpable que caí en depresión. La manipulación existe y el maltrato también. Pablo hizo un pedido de disculpas ese 4 de mayo de 2023 y nadie más ni siquiera me preguntó cómo seguía. Caí internada una madrugada en el Finochietto", relató.

La situación de Maccaroni y su denuncia pública contra Duggan resaltan la problemática del mobbing laboral y el impacto que puede tener en la salud mental de las personas. La locutora ha utilizado sus plataformas en redes sociales para visibilizar su caso y buscar apoyo, mientras que las respuestas de la empresa y de Duggan han sido limitadas hasta el momento.