Tras la habilitación del Gobierno a las SAD, el ex futbolista inglés y sus socios estarían interesados en gerenciar el fútbol del club rosarino

Tras la habilitación del Gobierno a las sociedades anónimas deportivas (SAD), el ex futbolista y actual empresario David Beckham estaría interesado adquirir Newell's Old Boys de Rosario, el club donde se inició Lionel Messi, actualmente en Inter Miami, propiedad del inglés y sus socios.

La noticia trascendió a través del medio español Relevo, e indica que los dueños del Inter Miami estarían interesados en comprar Newell’s para "regalárselo a Messi", en el cierre de su carrera como futbolista profesional. La idea sería tomar el control de la institución deportiva de Rosario para que el astro argentino pueda vestir los colores de la Lepra.

"En esta recta final de su carrera, los dueños del Inter de Miami analizan hacerle un regalo descomunal: tomar el control de Newell ‘s Old Boys de Rosario para que el delantero se dé el gusto de jugar con esa camiseta antes del final de su carrera", según la información que reveló el periodista Sebastián Fest.

El comprador del equipo argentino podría ser el Grupo Mas Tec. Que es propietario del Inter Miami y tuvo el 51 % de las acciones del Real Zaragoza de España en 2022.

Si bien el gobierno de Javier Milei habilitó a los clubes a transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) , este camino no es tan sencillo de transitar, ya que las instituciones deben modificar sus estatutos a través de asambleas de socios para dejar de ser entidades sin fines de lucro. Además, el obstáculo mayor es la Asociación del Fútbol Argentino que no está de acuerdo con la iniciativa oficial y además, no permite a las SAD participar de sus torneos.

Los dueños del Inter Miami estarían interesados en comprar Newell’s para "regalárselo a Messi", en el cierre de su carrera

El Gobierno habilitó a los clubes a transformarse en sociedades anónimas deportivas

El Gobierno avanza en la apertura del fútbol al ingreso de capitales privados, al autorizar la transformación de los clubes en sociedades anónimas y permitir el ingreso de asociaciones civiles y fundaciones como accionistas.

En efecto, la Inspección General de Justicia emitió hoy una resolución que estableció una serie de desregulaciones y flexibilizaciones de trámites, entre las cuales precisó los alcances de dos artículos del decreto 70 que habilitó las Sociedades Anónimas Deportivas.

"Que, atento a lo dispuesto en los artículos 346 y 347 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 (...) debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina", estableció la flamante norma.

Ambos artículos de DNU 70, firmado en el inicio del gobierno de Javier Milei para iniciar la apertura de la economía, establecieron la autorización para que los clubes, de manera voluntaria, puedan recibir aportes de capitales privados y el ingreso de empresas al gerenciamiento de las entidades del fútbol, señala Infobae.

El Gobierno habilitó a los clubes a transformarse en sociedades anónimas

Los artículos mencionados establecen que "las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada; las asociaciones y entidades sin fines de lucro sólo pueden formar parte de sociedades anónimas; podrán ser parte de cualquier contrato asociativo", como así también que "cuando se tratare de sociedades comerciales, acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario a lo dispuesto para algunos tipos societarios. Cuando se tratare de asociación civil que se transformare en sociedad comercial o resolviera ser socia de sociedades anónimas, voto de los dos tercios de los asociados".

Son dos ítems que modificaron la Ley General de Sociedades, con el objetivo de definir de manera específica que cualquier modificación del funcionamiento o composición de la entidad será de manera voluntaria de los socios.