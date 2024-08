Ausente en los medios en los que trabaja, Tamara Pettinato es una de las personas más buscadas en las últimas horas tras la viralización de su video con Alberto Fernández en el despacho presidencial. Es por esta situación que, en Bendita, ella tomó una drástica decisión tras el video que se dio a conocer en LN+.

Consternada por la situación, Tamara Pettinato se presentó en el estudio de El Nueve para hablar en Bendita sobre lo sucedido con el expresidente de la Nación. Sin embargo, y según Beto Casella, la famosa tomó la decisión de no hablar en público y marcharse del canal para asesorarse con su abogado y evaluar los pasos a seguir.

El video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández fue publicado por Eduardo Feinmann en LN+ y rápidamente se hizo viral en las redes sociales. De acuerdo a lo expresado por el conductor de Bendita, la hija de Roberto Pettinato estaba muy compungida por lo acontecido.

Qué dijo Beto Casella sobre Tamara Pettinato al conocerse el video con Alberto Fernández

Beto Casella rompió el silencio y se refirió al video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández. Durante la emisión de Bendita de este jueves 8 de agosto, pasaron el video que filtró Eduardo Feinmann y el conductor reveló lo que muchos piensan de la panelista del ciclo.

"Hay cosas que te juro yo no sé ustedes, yo soy cero chusma en este sentido. Nunca me salió preguntarle 'Che Tamara, ¿pasó algo con Alberto?' Siento que por ahí la invado un poco", empezó por reflexionar. Luego le consultó a los demás integrantes del panel, quienes son compañeros de Pettinato en el programa, si ellos habían conversado con ella o si sabían algo de su vínculo con el ex Presidente.

En este marco, Casella continuó: "A mi me parece que Alberto estaba intentando leventársela, no sé si pasó algo ahí, para mi no pasó. Tampoco se si pasó en contexto de pandemia". Luego, informó: "Hay quienes dicen que el video lo filtró Fabiola". Sin embargo, el conductor también dejó en claro que "no quería que nada de lo que el diga quedara como si la estuviera justificando" a su compañera.

Por último, luego de analizar la situación, lanzó contundente: "Ella está abrumadísima, pero en algún momento lo va a tener que explicar, es una figura pública. Si no quiere venir ahora que no lo haga y hable con los móviles". De este modo, Casella hizo hincapié en la necesidad de escuchar la palabra de Petinatto tras lo sucedido.

El descargo de Ernesto Tenembaum luego del video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en Casa Rosada

ATamara Pettinato tampoco se presentó este viernes en el programa que conduce Ernesto Tenembaum donde participa como panelista. Sin embargo, el conductor hizo un descargo al respecto y, pese a que dijo que se quería enfocar en el exmandatario, ahondó sobre la situación de ella, a la que llamó una "amiga", y le deseó que pueda "sobrevivir y aprender" de esta situación.

Apenas arrancó ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? por Radio Con Vos, Tenembaum dijo que es un "hecho histórico" lo que ocurrió en las últimas horas con Alberto Fernández -luego de que se publicaran imágenes de la ex primera dama Fabiola Yañez con moretones en el ojo y en el brazo, tras la denuncia por violencia de género que le hizo al dirigente- y lamentó que Pettinato estuviera "metida en ese escándalo".

"Nosotros en marzo del año que viene cumplimos diez años de historia juntos, Tamara está desde el principio. Y en estos diez años pasó de todo, diez años de vida. Pensaba qué buena serie un grupo de gente que cuenta la historia de un país y, mientras, a cada uno le va pasando algo. Tuvimos alegrías enormes, el nacimiento de Ana Paula [la hija de Yamila Segovia], quizás sea la mayor alegría porque vimos la pelea por llegar hasta ahí; tuvimos tristezas muy fuertes, de mi parte la más fuerte fue la muerte de mi mejor amigo, varios nos quedamos huérfanos. Y después, la vida: amores, desamores, separaciones, gobiernos que van pasando", introdujo Tenembaum.

Después dijo que este viernes era un día "particularmente triste" para el equipo de la radio "por la situación que involucra" a Tamara, que apareció en un video registrado por Fernández cuando era presidente. En ese material, el Presidente la filmaba sentada en uno de los sillones de su oficina en la Casa Rosada, en medio de una comida, con una copa de cerveza en la mano y riendo. Ambos se decían "te amo".

"Impacta muy fuerte sobre nosotros. Tamara es una persona buena, a la que queremos mucho. El rato que estamos al aire siento que somos todos amigos, pero después estamos poco fuera del aire, con lo cual digo si esto se termina, ¿no vamos a ser amigos o sí? No lo sé. Porque después seguís amigo de algunos. O sea que mientras estamos al aire con Tamara somos amigos. Es una persona mayor, tendrá que decidir qué decir de esto, por qué hizo lo que hizo, por qué tomó la decisión", comentó el periodista, que aclaró sobre su compañera: "No es el centro de la historia, pero es algo muy visible de esta historia".