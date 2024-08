Un nuevo episodio ha generado polémica en torno al expresidente Alberto Fernández. Luego de la reciente difusión de un video en la Casa Rosada en el que aparece junto a la conductora radial y panelista de televisión Tamara Pettinato, se ha dado a conocer un segundo video en el que la joven relata una mala experiencia sexual con un hombre de 65 años, edad que coincide con la del exmandatario. Aunque la conductora evitó revelar el nombre de la persona involucrada, las coincidencias han alimentado las especulaciones.

En el programa Final feliz, un ciclo dedicado al sexo que conduce semanalmente junto a Nazareno Casero en el canal de YouTube Blender, Pettinato confesó: "No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo". Estas declaraciones generaron controversia, especialmente por la proximidad con el escándalo en el que se vio envuelto Fernández. A raíz del impacto mediático del video difundido en la Casa Rosada, el programa de Pettinato no se emitió este jueves.

El video en el que Tamara Petinatto revela cómo fue su relación con un hombre de 65 años

En el mismo video, fechado apenas una semana atrás, Pettinato detalló: "Yo tenía 35". Y añadió: "No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh". En su relato, la conductora mencionó un episodio en el que fue acusada por su pareja de ser una "basura sexual". Según su testimonio, esta acusación surgió luego de que ella señalara fallas en el encuentro íntimo que mantuvieron: "Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal. Ahí terminó la relación, básicamente. No sé qué quiso decir. ¿Qué soy una basura sexual? ¿Qué es una basura sexual? No se me ocurre nada".

Pettinato continuó relatando los detalles de esa experiencia, sugiriendo que su pareja en ese momento no estaba acostumbrada a recibir críticas o comentarios sobre su desempeño en la intimidad: "Yo creo que fue que no estaba acostumbrado a que le exigieran; que le digan: ‘Mirá, no es así. Así bruto no, esto así no’. Entiendo que hay mucha gente que no recibe bien o lo toma como una crítica, cuando vos le decís lo que te gusta".

Tamara Pettinato y Alberto Fernández: un final de relación tenso y conflictivo

Finalmente, la conductora describió el final de la relación como tenso y conflictivo: "Terminó todo y terminó mal. Terminé yo acusada de basura sexual, que fue el mejor insulto que me han dado igual. Yo lo tomé medio a favor, pero entiendo que me quiso dañar como diciendo ‘me estás destruyendo lo que hice hasta ahora’".

Este relato se suma al escándalo que surgió el jueves con la difusión de un video en el que se ve a Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada. En la grabación, que dura aproximadamente dos minutos y medio, Fernández le pide a Pettinato que le diga "algo lindo", mientras ambos coquetean, beben cerveza en el despacho presidencial y terminan diciéndose "te amo".

El video ha generado gran revuelo debido a las implicancias políticas y personales, dado que en los registros de ingresos de la Casa de Gobierno no figura el nombre de Tamara Pettinato como visita oficial durante el mandato de Fernández. Sin embargo, sí se registró su ingreso a la Quinta Presidencial de Olivos el 14 de junio de 2020, en pleno contexto de restricciones por la pandemia.

El expresidente, Alberto Fernández, ya enfrentaba una denuncia por violencia de género interpuesta por su expareja Fabiola Yañez, y ahora se encuentra en el centro de un nuevo escándalo que podría afectar aún más su imagen pública. La filtración del video con Pettinato, sumada a las declaraciones de la conductora, ha provocado una oleada de críticas y especulaciones sobre la vida privada de Fernández y su comportamiento durante su mandato.