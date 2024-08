El presidente Javier Milei cruzó a la periodista Julia Mengolini este lunes en la red social X (ex Twitter) por haber puesto en duda la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez contra su exesposo, elexpresidente Alberto Fernández, por violencia de género.

Milei aprovechó en su arremetida para recordar que la periodista, dueña de la emisora FutuRock, instaló lo que el jefe de Estado llamó "la gran mentira del incesto". En sus publicaciones, el jefe de Estado se ufanó de estar "orgulloso" de cerrar el Ministerio de las Mujeres o el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) a los que volvió a llamar "antros de persecución ideológica".

"Poesía pura", tituló Milei su publicación en la red social X, al citar el video de Mengolini en su programa radial, en el que tildó de "sobreactuación" la denuncia de la exprimera dama. Milei recordó dichos de la periodista sobre él, su hermana Karina Milei y hasta sus perros.

"La declaración de la mentiroso (sic, en masculino) Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores", dijo el Presidente.

Milei reivindicó sus medidas: "Cada día estoy más orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer (cómplice por encubrimiento) y el Inadi" escribió.

El jefe de Estado sumó dos posdatas. En la primera afirmó: "Mis perros son mastines ingleses que en dos patas miden entre 1,8m y 2m y pesan entre 80 y 100 kilos. No hay modo que entren dos en una cama si estoy en la misma", precisó.

La segunda nota apuntó al rol del periodismo y su cuestionamiento a entidades que nuclean a periodisqtas. "Sería bueno saber la opinión de los periodistas y en especial de los persecutores de FOPEA sobre la gran mentira del incesto", agregó.

Mengolini había puesto en duda el lunes los dichos de Yañez y en su programa radial dijo que la exprimera dama pecó de "sobreactuación". La periodista dijo que la exesposa de Fernández "va a tener que probar lo que está diciendo", ya que "viviendo en una República, se presume la inocencia".

A continuación resaltó y reconoció que la palabra de Fernández "vale muy poco, sobre todo desde la fiesta de Olivos" y completó: "La palabra de Fabiola, ¿vale? También vale poco". Más adelante, durante su editorial en Futurock, Mengolini sostuvo: "Cuando nosotras decimos 'yo te creo hermana' es un recurso retórico y político, es un principio general, para decir durante siglos a las mujeres no nos creyeron, no nos escucharon. Entonces nosotras en principio vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia".

"Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera dice 'a mí me pasó tal cosa', yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo", dijo la periodista.

La respuesta de Juia Mengolini a Javier Milei

Ante el tuit de Milei, Mengolini respondió. "Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros (no que dormía con sus perros). Y que estaba 'enamorado' de su hermana, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales", escribió.

"¿Puedo, puedo? Quiero decir esto. Más allá de las ideas políticas, es un señor... que vive con ocho perros... y está enamorado de su hermana", dijo Mengolini en mayo de 2023, cuando era panelista del programa Duro de domar, en la señal de TV por cable C5N. La referencia era sobre el entonces precandidato presidencial por La Libertad Avanza, quien luego llegaría a la Casa Rosada.

"¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Juli? Es raro. Es raro, no ha podido formar pareja...", respondió el conductor Pablo Duggan. Mengolini añadió: "Yo no hice un juicio de valor, hice una descripción. Saquen las conclusiones en casa". E insistió: "Todo el tiempo dice estar enamorado. Él mismo dice que está enamorado de su hermana".

Para cerrar su postura, citó al entonces precandidato, quien había declarado: "Sería la primera dama mi hermana si yo fuera Presidente". Mengolini remató con la frase en inglés "I rest my case", que equivale a que no hace falta agregar dato alguno para corroborar una hipótesis.