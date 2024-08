Para el 95% de América Latina, la adopción de las criptomonedas seguirá aumentando

La propiedad de criptomonedas ha aumentado continuamente desde que Satoshi Nakamoto publicó el Whitepaper de Bitcoin, un hito para la industria, en 2008. Con más de medio billón de usuarios de criptoactivos en todo el mundo, ahora se espera que la adopción continúe aumentando en los próximos cinco años, según señala una encuesta elaborada por Binance.

La gran mayoría de los usuarios de criptomonedas encuestados en América Latina (95%) cree que el número de usuarios crecerá en los próximos cinco años. Para el 3,6%, los usuarios permanecerán bastante estables, y sólo el 0,6% espera una disminución, según el relevamiento realizado sobre 10.000 usuarios de la región.

A finales de 2023, alrededor de 562 millones de personas en todo el mundo poseían algún tipo de moneda digital, el equivalente al 6,8% de la población mundial. Eso representa un aumento del 33% sobre los 420 millones de usuarios que se registraban a fines de 2022, según el informe de Triple-A "The State of Global Cryptocurrency Ownership in 2024". Solo en América del Sur había 55,2 millones de usuarios a finales del año pasado, con un impresionante aumento del 116% respecto al año anterior, el mayor incremento de todas las regiones.

Nuevos usuarios minoristas e institucionales han sido atraídos por el aumento de los casos de uso de las criptomonedas, como los pagos, que construyen el puente con la vida real. Binance Pay, por ejemplo, registró un aumento del 61% en usuarios activos y volumen de transacciones el año pasado en América Latina, y más del 105% en el conteo de transacciones.

Al mismo tiempo, las aprobaciones de ETFs para Bitcoin y Ether, que ahora se negocian en países como EE.UU., Australia, Canadá, Alemania, Hong Kong y otros, están atrayendo una nueva afluencia de inversores institucionales a medida que la gama de activos de inversión se amplía y se vuelve más similar a la de las finanzas tradicionales.

"Las criptomonedas definitivamente han estado reduciendo el 'abismo' o la brecha de adopción que existe entre los mercados tempranos y los mercados principales, ya que Binance y otros continúan desarrollando nuevos casos de uso para la vida real, con aplicaciones y productos fáciles de usar. Los pagos son el caso de uso más obvio, pero hay muchos más, como herramientas de transferencia de dinero o NFTs con premios y experiencias del mundo real. Las personas están conectadas a sus teléfonos móviles y esperan tener los mejores servicios 24x7 en la palma de sus manos, y las criptomonedas cumplen con ese deseo", señala Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina.

Precios

La encuesta además señala que el 86% de los usuarios en América Latina espera que los precios aumenten hasta el final del año, mientras que el 9,7% espera estabilidad, y el 3,5% es más pesimista y pronostica una caída.

A pesar de la reciente volatilidad del mercado, hasta ahora, este año las principales criptomonedas por capitalización de mercado están en terreno positivo. BTC, la más grande, ha ganado un 39,26% en lo que va del año, mientras que ETH subió un 15,61%, BNB aumentó un 64,73% y Solana ganó un 43,56%, según datos de CoinMarketCap al día de hoy.

La encuesta de Binance en América Latina fue diseñada para comprender las percepciones de los latinoamericanos sobre las criptomonedas y el ecosistema Web3, y para profundizar en los hábitos de uso. También tiene como objetivo mostrar las expectativas de los usuarios para el mercado en los próximos años.

En esta primera edición de la encuesta, Binance combinó respuestas de 10.000 usuarios, de Argentina, Brasil, Colombia y México sobre preguntas que van desde el comportamiento de inversión y el mercado hasta las expectativas de precios y adopción.

