Binance logra su 19º hito regulatorio global con el registro en India

Binance, el proveedor líder mundial de infraestructura de activos digitales virtuales (VDAs), anunció su registro como entidad informante ante la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND), marcando el 19º hito regulatorio global de Binance.

El registro con la FIU-IND subraya el compromiso de Binance con el cumplimiento de los estándares de lucha contra el lavado de dinero (AML) en India y en todo el mundo.

Richard Teng, CEO de Binance, comentó sobre este logro, diciendo: "Nuestro registro con la FIU-IND marca un hito importante en el viaje de Binance. Reconociendo la vitalidad y el potencial del mercado indio de VDAs, esta alineación con las regulaciones indias nos permite adaptar nuestros servicios para los usuarios locales. Es un privilegio extender el alcance de nuestra plataforma de vanguardia a este mercado próspero, apoyando la continua evolución de los VDAs en India."

India lidera el mundo en adopción de criptomonedas, según el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2023 de Chainalysis. El país se ubicó entre los cinco primeros por volumen estimado de transacciones en intercambios centralizados y descentralizados, protocolos de préstamos y contratos inteligentes de tokens. Esto resalta la vitalidad y el enorme potencial del mercado indio y su importancia estratégica para el futuro de las finanzas.

En línea con sus estándares globales, Binance trae su programa de cumplimiento de primer nivel, que abarca políticas y controles robustos de lucha contra el lavado de dinero (AML) y un marco integral para combatir la financiación del terrorismo (CFT). Binance espera que la implementación de estos marcos líderes en la industria en el mercado indio pueda contribuir significativamente al contexto local y elevar los estándares del mercado para todos los intercambios de criptomonedas. Esto no solo es beneficioso para la industria india de VDAs, sino que, lo más importante, asegura una mayor protección para los usuarios.

Además de los rigurosos controles AML y CFT, los componentes clave del programa de cumplimiento de Binance son los robustos procesos de verificación de identidad (conozca a su cliente, o KYC) y la unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) líder en la industria, diseñada para ayudar a las fuerzas del orden en la investigación de delitos relacionados con VDAs y la creación de capacidades, fortaleciendo la seguridad colaborativa del ecosistema. Richard Teng agregó: "Nuestro compromiso con la regulación estricta forma una parte fundamental de nuestra estrategia empresarial. Se trata de fomentar un entorno seguro, transparente y eficiente."

Con este registro, el sitio web y la aplicación de Binance están ahora completamente disponibles para los usuarios indios, proporcionándoles acceso a la suite completa de servicios y herramientas de Binance adaptadas para satisfacer sus necesidades.

Sobre Binance

Binance es un ecosistema global de blockchain líder detrás del mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de negociación y usuarios registrados. Binance cuenta con la confianza de más de 210 millones de personas en más de 100 países por su seguridad líder en la industria, transparencia, velocidad del motor de negociación, protecciones para inversores y una cartera inigualable de productos y ofertas de activos digitales, desde comercio y finanzas hasta educación, investigación, bien social, pagos, servicios institucionales y características Web3. Binance está dedicado a construir un ecosistema cripto inclusivo para aumentar la libertad del dinero y el acceso financiero para personas de todo el mundo, con las criptomonedas como el medio fundamental. Para más información, visita: https://www.binance.com

Binance es una empresa internacional. Los productos y servicios de Binance son operados fuera de tu país. Los activos digitales y las unidades digitales de valor asociadas al valor de una moneda fiduciaria no están respaldadas por el gobierno o alguna institución financiera y no son moneda de curso legal. Binance no brinda consejos financieros. Efectuar transacciones con este tipo de activos y unidades digitales conlleva ciertos riesgos, bajo la responsabilidad de quien las realiza. Consulta nuestras Condiciones de Uso y Advertencia de Riesgos.