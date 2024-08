La conductora aseguró que su vínculo con el Presidente será "para toda la vida". "No nos entran las balas gente", aseguró ante versiones de crisis

La conductora y modelo Amalia Yuyito González habló de su romance con el presidente Javier Milei y, ante las consultas de la prensa, aseguró que "ya estamos casados, es para toda la vida". La confesión de la nueva novia presidencial se dio en su programa de televisión.

La semana pasada, el presidente Javier Milei y la exvedette volvieron a mostrase en público este viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que quedó plasmado en la primera imagen pública de la relación. Pero casi de inmediato comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la pareja

Amalia Yuyito González volvió a hablar de su relación con Javier Milei: qué dijo

"Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya Javier y yo, ya nos casamos nosotros. Dios y nosotros", dijo al comienzo de su programa.

Y agregó: "Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo".

La conductora, además, bromeó con su vestimenta y, en referencia al Presidente, señaló: "Este escote ya saben a quién se lo dedico. Me distraje con el escote".

La semana pasada, el jefe de Estado viajó a la ciudad santafesina junto al vocero Manuel Adorni y su novia para disertar en el evento por el 140° aniversario de la Bolsa de Valores.

La imagen fue posteada minutos antes del comienzo del acto por la diputada nacional por Santa Fe, Romina Diez, persona de confianza del mandatario y su hermana Karina en el armado de La Libertad Avanza en la provincia.

Hace unas semanas, luego del primer beso público entre Amalia "Yuyito" González y Javier Milei, la conductora habló de su flamante relación con el Presidente: en una extensa charla con los panelistas de su programa Empezar el día: aseguró que están "de novios" y dio detalles de la salida al teatro.

"Feliz, feliz, feliz, qué hermoso día", dijo la exvedette y pasó a mostrar su look, el mismo que lució anoche durante su primera salida pública con Milei. La pareja disfrutó de la obra teatral "La noche del 16 de enero" en las instalaciones del Centro Cultural Kirchner (CCK) en lo que se convirtió en el blanqueo del nuevo romance del mandatario libertario, quien ya salió con dos figuras del espectáculo en el pasado: la cantante Daniela Mori y la humorista Fátima Florez.

"Ustedes quieren saber de la salida de la obra de teatro...", introdujo Yuyito el gran tema del programa y dio paso a las imágenes del beso.

Luego, ya con la compañía de Facundo Ventura y Marcia Frisciotti (más conocida como Pochi de Gossipeame), se explayó. "¿Confirmamos romance con el Javo?", preguntó sin vueltas Ventura. "Sí. Ya está. Lo confirmamos porque es una cosa sana, pura, inocente. Estamos enamorados", confesó. "Somos novios", siguió, al ritmo de la famosa canción de Luis Miguel.

Además de blanquear el vínculo, la exvedette aseguró que hay exclusividad en la pareja. "Somos personas adultas con experiencia. Si lo hacemos, lo hacemos bien", sentenció. Luego, cuando le consultaron si Milei le preguntó si quería ser su novia, explicó que no hizo falta. "No se dio esa charla, no hubo necesidad de poner aclaraciones ni restricciones porque estamos absolutamente en la misma sintonía", aclaró.