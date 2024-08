Con un beso en la boca, Milei blanqueó su relación con "Yuyito" González

La ex vedette y el Presidente se mostraron juntos en el ex Centro Cultural Kirchner y fueron captados por las cámaras. Ya se los había visto juntos

El presidente Javier Milei oficializó este martes su relación amorosa con la ex vedette Amalia "Yuyito" González, a quien besó en la boca durante una actividad en el ex CCK.

Javier Milei blanqueó su relación con "Yuyito" González

Milei y González asistieron al Palacio Libertad, tal el nombre actual del edificio, para el acto de presentación de la ley de Juicio por Jurados, que incluía la puesta en escena de la obra teatral "La Noche del 16 de enero".

Allí, el mandatario y la actriz se dieron un beso en la boca que fue captado por las cámaras. Milei y González ya se habían mostrado juntos el 23 de julio pasado, cuando asistieron al Teatro Colón para ver la ópera Carmen, de Georges Bizet.

Amalia "Yuyito" González estuvo en boca de todos luego de asistir al Teatro Colón con el presidente Javier Milei. El día posterior, la conductora televisiva brindó distintas entrevistas y dio detalles en su programa de televisión de cómo fue la velada con el Jefe de Estado.

Entre otros aspectos, González fue consultada sobre el perfume que tiene el Presidente. También se refirió a la ovación que recibió, aunque intentó ponerle paños fríos al hablar de una incipiente relación.

Una de las panelistas de su programa le preguntó a González por el perfume de Milei y si tiene olor a perro, a raíz del amor que el Presidente profesa por sus mascotas

En primer término, negó que Milei tenga olor a perro. Luego, aseguró: "Me parece que es una persona que no usa perfume, porque es cierto que a veces vos te acercás a alguien y sentís el aroma a perfume. Me parece que entonces no usa".

Por otro lado, sobre la posibilidad de enamorarse de Javier Milei, Yuyito González aclaró: "Siempre dije que me parecía un hombre interesante, ahora, paso a paso. Si hubiera otra salida, otra invitación".

"Ayer fue una ovación, yo no entré al palco con él, me quedé afuera porque creí que correspondía que él salude y se llevara los aplausos..Yo no intervine ahí, me pareció que no correspondía. Cuando llegó el momento ahí entré", aclaró la conductora dejando en claro que cada uno llegó al Teatro Colón por su parte.

Además de hablar en su programa, González brindó una entrevista con el canal TN y describió a Milei como un hombre "inteligente, interesante y extravagante".