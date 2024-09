Los trabajadores de Intercargo realizan este martes por la tarde nuevas medidas de fuerza, por lo que muchas líneas aéreas no tendrán servicio de rampa

Se intensifica el conflicto con los aeronáuticos. Este martes, los trabajadores de Intercargo lanzaron una sorpresiva medida de fuerza con sólo unas horas de anticipo, que afectará el normal funcionamiento de varios vuelos en Aeroparque, Ezeiza, Mendoza y Córdoba.

Los empleados de rampa nucleados en APA (Asociación de Personal Aeronáutico) anunció durante la tarde del martes las medidas de fuerza que comenzaron a partir de las 18.

Durante el tiempo que duren las asambleas, los trabajadores no cargarán ni descargarán los equipajes de los aviones y no se prestará asistencia a los mismos para las partidas. En lo que hace a los aterrizajes, los pasajeros podrán ser desembarcados, pero no se entregará el equipaje.

Nuevas protestas de aeronáuticos afectarán vuelos este martes por la tarde

Desde la Secretaría de Transporte calificaron a la medida como "sorpresiva e intempestiva". Y remarcaron: "Son paros extorsivos camuflados como asambleas".

La jornada de asambleas "informativas" del gremio de maleteros, cuyo secretario general es Edgardo Llano, arrancó a las 18 en Aeroparque. Se prevé que la acción continúe allí hasta las 20. Durante ese lapso los pasajeros que lleguen al aeropuerto podrán desembarcar, pero no habrá descarga de equipajes.

En tanto, de 20 a 22 será el turno de Ezeiza. Y de 23 a 1 se replicará en Mendoza y Córdoba.

La estatal Intercargo, que tiene su propia conducción, es contratada por aerolíneas como Flybondi, JetSmart y todas las internacionales. Por lo tanto, una medida de fuerza afecta la operación de los vuelos de esas empresas. En principio, la también estatal Aerolíneas Argentinas, que utiliza sus propias rampas, no se verá perjudicada.

El gremio APA ya había insinuado que llevaría a cabo estas reuniones informativas, que estaban pautadas para comenzar ayer a las 11. Sin embargo, el Gobierno actuó contra reloj y dictó a último momento una conciliación obligatoria que tiene vigencia por 15 días.

Apenas conocida la noticia, Flybondi anticipó que al menos cuatro de sus vuelos se verán afectados, entre ellos uno con destino a Chile. Antes de las 18, a las 17.45, la pizarra de Aeroparque ya acusaba el impacto de la asamblea, con demoras en un vuelo de esa aerolínea con destino a Salta.

Conflicto con Aerolíneas Argentinas: gremios amenazan con un paro de 24 o 48 horas

La tensión entre los sindicatos aeronáuticos y el Gobierno continuará creciendo en las próximas horas, en medio del conflicto salarial que mantienen con Aerolíneas Argentinas. Es que, lejos de ceder, los gremios se reunirán con la CGT y gobernadores del PJ, quienes les brindarán su apoyo político.

En ese marco, este miércoles los aeronáuticos realizarán una asamblea conjunta en la que se debatirá un posible paro de 24 o 48 horas, que se concretaría de forma inmediata.

La resolución gremial es una consecuencia directa del anuncio de Aerolíneas Argentinas de que demandará a los gremios de pilotos y tripulantes de cabina por las recientes medidas de fuerza que afectaron sus operaciones y provocaron pérdidas superiores a 2 millones de dólares.

La empresa demandará a los principales representantes sindicales, Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), y Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Aerolíneas Argentinas también iniciará acciones legales para expulsar a Biró de su directorio, argumentando que su accionar público y gremial ha sido desleal y en detrimento de los intereses de la empresa.

Ambos sindicatos se reunirán este miércoles a las 11.30 en una asamblea conjunta, junto con la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Unión de Personal Jerárquico (UPSA) y ATE ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), para analizar el conflicto y debatir sobre la continuidad de las medidas de fuerza: APLA y AAA propondrán realizar en forma inmediata un paro de 24 o 48 horas, decisión que llevará al límite la pelea que mantienen con el Gobierno.