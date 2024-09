Quién es Pablo Biró, el gremialista que generó un caos y ahora Aerolíneas Argentinas quiere echar

El reciente paro que ha afectado a 150 vuelos y dejado varados a aproximadamente 15.000 pasajeros en Argentina ha generado un amplio debate sobre las responsabilidades de los líderes sindicales involucrados. En el centro de esta controversia se encuentra Pablo Biró, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), quien ha sido señalado como uno de los principales responsables del conflicto y ahora Aerolíneas Argentinas denunció y busca echar. Su postura y acciones han suscitado críticas y apoyos, reflejando la polarización política en el país.

El paro, que se ha calificado como "salvaje", ha sido una respuesta a la política aerocomercial del Gobierno de Javier Milei, quien ha impulsado una apertura del mercado aéreo que muchos en el sector consideran perjudicial para las aerolíneas nacionales.

Biró, un dirigente con una trayectoria marcada por su alineación con el kirchnerismo, ha manifestado su oposición a las políticas que facilitan la entrada de aerolíneas extranjeras al mercado argentino. Esta resistencia se ha traducido en acciones de protesta que han impactado directamente a los pasajeros y a la operación de Aerolíneas Argentinas.

El conflicto no es nuevo; Biró ha mantenido una postura combativa desde su llegada al liderazgo de APLA en 2012. A lo largo de su carrera, ha enfrentado a varios gobiernos, desde el de Mauricio Macri hasta el actual de Milei, siempre defendiendo los intereses de sus afiliados, aunque a menudo a expensas de la estabilidad del servicio aéreo.

Pablo Biró, entre el legado de una familia con larga tradición en la aviación y la lucha gremial

Pablo Biró proviene de una familia con una larga tradición en la aviación, siendo la cuarta generación de pilotos. Se formó en el Liceo Aeronáutico Militar de Fisherton, Santa Fe, y comenzó su carrera en LADE (Líneas Aéreas del Estado) antes de pasar por otras empresas del sector.

Su incursión en la política sindical comenzó en LAPA, donde desarrolló habilidades que le permitirían eventualmente ascender en el gremio.

Desde su elección como líder de APLA, Biró ha enfrentado desafíos significativos.

En 2015, logró ser reelegido en un contexto electoral complicado, donde su rival era su propio hermano, apoyado por el influyente sindicalista Hugo Moyano. Esta victoria consolidó su posición en un gremio que, aunque pequeño, tiene un peso considerable en la aviación nacional.

La relación de Pablo Biró y el Gobierno, cambiante según el paso de los años y el color político

La relación de Biró con los gobiernos ha sido fluctuante. Durante la administración de Alberto Fernández, apoyó las políticas del gobierno, especialmente en el contexto de la pandemia, cuando Aerolíneas Argentinas fue utilizada para traer vacunas desde Rusia.

Sin embargo, su lealtad ha sido cuestionada en momentos críticos, como cuando expresó su descontento con la gestión actual, sugiriendo que si el gobierno hubiera sido más efectivo, no se habría llegado a la situación actual de paros.

La reciente advertencia de Biró a Javier Milei, en la que afirmó que "si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar", ha sido interpretada como una amenaza y ha generado una fuerte polémica.

Aunque posteriormente se retractó, su comentario refleja la tensión existente entre los sindicatos y el actual gobierno, que busca implementar reformas en el sector aéreo.

Impacto del Paro en los Pasajeros y la Industria

El paro ha tenido un impacto significativo en los pasajeros, quienes se han visto obligados a cancelar o reprogramar sus vuelos, generando frustración y pérdida económica. Aerolíneas Argentinas ha estimado que el daño económico causado por el paro supera los dos millones de dólares.

En respuesta, la empresa anunció su intención de denuciar a los sindicatos involucrados, buscando responsabilizarlos por las pérdidas sufridas. Biró, consciente de la opinión pública en contra de los paros, ha defendido sus acciones argumentando que son necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, su postura ha sido criticada por muchos, quienes consideran que las acciones del sindicato son desproporcionadas y perjudiciales para la imagen de la aerolínea y la industria en general.

Junto a Biró, otro actor clave en este conflicto es Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Brey, que representa a azafatas y comisarios de a bordo, ha mantenido una postura más dialoguista en comparación con Biró, aunque también ha participado activamente en las movilizaciones. Su liderazgo en la AAA y su relación con la CGT lo posicionan como un actor relevante en la dinámica de poder dentro del sector.

Brey ha abogado por el diálogo y la negociación, pero también ha dejado claro que, si se rompe la comunicación con el gobierno y las empresas, recurrirá a medidas de fuerza. Esta dualidad en las estrategias de ambos líderes sindicales refleja la complejidad del panorama laboral en la aviación argentina.

Fantino apuntó contra Pablo Biró por el paro de Aerolíneas: "Quieren que este país explote por el aire"

El último fin de semana, el periodista Aejandro Fantino, alineado al Gobierno de Javier Milie, de quién se declaró amigo personal, apuntó en su programa en Neura luego del paro que llevaron adelante los gremios de Aerolíneas Argentinas.

Puntualmente, los dardos fueron para Pablo Biró, titular del gremio de pilotos de la compañía estatal que afectó a más de 150 vuelos y dejó a 15 mil pasajeros varados en Aeroparque y Ezeiza.

"No saquen nunca más un pasaje con Aerolíneas, me da mucha pena pero no vuelen mas con Aerolíneas. Si hay vuelos de otras líneas elijan esos. Que exploten por el aire. veamos quién le paga el sueldo a Biró", comenzó Fantino.

Y siguió: "No le agranden más la billetera al impresentable ese. Que explote por el aire ese gordo. A qué se dedica? Son quilomberos, quieren que este país explote por el aire y manejarnos la vida a todos. Todo por estos forros de cuarta que se creen dueños de los aviones. ¿a quién te comiste gordo?".