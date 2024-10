El piloto argentino de Williams Franco Colapinto se alista para disputar su cuarta carrera en la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, que tendrá lugar en el Circuito de las Américas (COTA) en Austin, Texas.

Colapinto afrontará un nuevo desafío en su carrera, ya que será su primera experiencia en este circuito y también en un formato con carrera sprint, lo que le exigirá adaptarse rápidamente a las exigencias del trazado y al corto tiempo de preparación.

La curiosa declaración de Franco Colapinto: "Me chupa bastante un huevo"

En una entrevista que dio con un medio español, Colapinto tuvo una curiosa reflexión sobre lo que pueda ocurrir el próximo año. Y, lejos de dramatizar, el piloto señaló: "Me preguntan todo el tiempo por el futuro y me chupa bastante un huevo. No pienso en eso. Es una oportunidad única la que tuve y estoy trabajando para mejorar. Quiero demostrar que llegué para quedarme y que merezco un asiento para los años que vienen".

En ese sentido remarcó que "seguro que vendrán cosas buenas para el futuro, pero todo está muy complicado".

Más allá de lo que pueda ocurrir en su futuro, al analizar la carrera del próximo fin de semana, Colapinto se mostró motivado y consciente de la dificultad que implica correr en un circuito desconocido con un programa reducido: "Tener solo una hora de entrenamientos libres hace que sea un desafío tomar velocidad antes de la clasificación sprint, pero estoy determinado a salir a la pista y comenzar bien".

Durante el receso, el argentino trabajó intensamente en el simulador de la escudería en Grove parta llegar lo más preparado posible al evento.

Además, Colapinto aprovechó la ocasión para felicitar a su compañero de equipo, Alex Albon, quien estará celebrando su carrera número 100 en la Fórmula 1 este fin de semana: "Felicitaciones a Alex por sus 100 carreras en la categoría. Es un logro increíble del que puede estar orgulloso. Espero que podamos celebrar el momento con un resultado positivo como equipo este fin de semana".

Cómo es el Gran Premio de Estados Unidos, una carrera sprint

Colapinto, disputará este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos y correrá por primera vez un Sprint en la categoría reina del automovilismo.

Los Sprint suelen rondar los 100 kilómetros, es por esto que son más cortas que las comunes, en las que se recorren 300. La manera de repartir puntos también es diferente: mientras que en el formato normal puntúan los primeros 10 (25 para el ganador, 18 para el segundo, 15 para el tercero, 12 para el cuarto, 10 para el quinto, 8 para el sexto, 6 para el séptimo, 4 para el octavo, 2 para el noveno y 1 para el décimo), en las Sprint solo suman a partir del octavo.

En este tipo de carreras, el ganador se queda con 8 puntos, el segundo con 7, el tercero 6 y así hasta el octavo, que consigue solo una unidad.

Otras características de estas carreras son que los autos no están obligados a parar en boxes y que en la clasificación cada ronda dura menos tiempo. La Q1 es de 12 minutos, la Q2 de 10 y la Q3 de 8.

El GP de Estados Unidos será la cuarta carrera de Colapinto en la Fórmula 1. El pilarense tuvo grandes actuaciones a bordo del Williams, con el que consiguió la duodécima posición en Italia, el octavo puesto en Azerbaiyán y el undécimo en Singapur.