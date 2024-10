Golpearon a un alumno que rechazó la toma de la Universidad

Un nuevo episodio de violencia marcó la Asamblea de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Durante el encuentro, que tenía como objetivo debatir sobre el conflicto universitario y la posibilidad de tomar el edificio en señal de protesta, un estudiante fue agredido físicamente mientras expresaba su postura contraria a la toma. El agresor fue detenido en el lugar.

El incidente ocurrió cuando Thomas Delgado, un joven de 21 años perteneciente a la agrupación Agrupación Alternativa, se encontraba exponiendo sus argumentos en contra de la toma frente a un grupo de alrededor de cien personas que participaban de la asamblea. En su intervención, Delgado cuestionaba la efectividad de la medida y planteaba que la ocupación del edificio no implicaba la suspensión de clases, lo que a su entender no aportaba a la protesta. "¿Qué es eso de tomar la facultad sin suspender las clases? Es una pijamada nada más. Estamos en contra de la toma porque la universidad es de todos, no de unos pocos", alcanzó a manifestar, momentos antes de ser atacado.

Un hombre, identificado como Pablo Miyara, de 26 años, golpeó a Delgado desde atrás. Miyara llevaba puesta una remera del Cine Lumière de Rosario al momento de la agresión. La situación escaló rápidamente cuando varios estudiantes intervinieron para separar a los involucrados, lo que generó un tumulto.

Otro participante de la asamblea intentó enfrentar al agresor y advirtió que llamaría a la policía, lo que provocó la intervención de un segundo violento, identificado como Tomás Malarria, de 29 años. Según testimonios recogidos, Malarria intentó golpear al estudiante que se oponía a Miyara y también lanzó amenazas.

La policía fue alertada por un testigo que se encontraba fuera de la universidad. Un agente de la policía de Santa Fe, que patrullaba la zona, acudió al lugar y solicitó refuerzos, lo que derivó en la intervención de la Brigada Motorizada de la fuerza provincial. Ambos agresores fueron detenidos en la vereda de la facultad y trasladados a una dependencia policial. Posteriormente, fueron imputados por los delitos de amenazas y lesiones.

¿Qué dijo el alumno agredido por rechazar la toma de la Universidad?

El propio Thomas Delgado se refirió al ataque, asegurando que no sufrió heridas de gravedad, aunque se mostró sorprendido por lo sucedido. "Solamente estaba expresando mis ideas. Se supone que era una jornada democrática", comentó. También mencionó que su agrupación, Agrupación Alternativa, mantiene una postura afín a las medidas adoptadas por el actual gobierno, lo que, según él, ha generado tensiones dentro de la universidad. Delgado destacó que la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura no suele ser un espacio de alta politización, lo que hace que este tipo de incidentes sean poco comunes en ese entorno.

En cuanto a los agresores, Delgado señaló que no los había visto anteriormente en la facultad y que solo Malarria afirmó ser estudiante de la UNR, aunque no fue reconocido por el resto de los presentes. A pesar del incidente, la asamblea continuó y los estudiantes votaron en contra de la toma del edificio. Sin embargo, se prevé que las protestas continúen con otras formas de visibilización del reclamo por el desfinanciamiento de las universidades.

En paralelo, en la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo una "marcha de las velas" en reclamo por la situación del sistema universitario. La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de docentes universitarios y la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes se concentraron frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, para manifestar su descontento con las políticas del gobierno en relación al financiamiento de la educación pública.

El conflicto universitario no solo se centra en Rosario, sino que afecta a todo el país. Para este jueves, se ha convocado a un paro de 24 horas en todas las universidades públicas de Argentina. La medida forma parte de un plan de lucha que busca visibilizar el desfinanciamiento que, según los gremios y agrupaciones estudiantiles, afecta gravemente a las instituciones educativas. El plan continuará la semana próxima con una huelga de 48 horas, prevista para los días lunes y martes, y culminará con una serie de clases públicas frente al Congreso, que se llevarán a cabo de manera indefinida a partir del 23 de octubre.