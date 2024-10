Mientras en numerosas univesidades nacionales se desarrollan jornadas de protesta y tomas en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente argentino, Javier Milei, aclaró su posición sobre el futuro de la educación superior pública.

Si bien días atrás, luego de que su veto fuese ratificado por el Congreso Nacional, el mandatario dijo que las universidades públicas obstaculizan el ascenso social y que solo sirven a los hijos de los ricos y la clase media alta, este martes, el jefe de Estado aclaró: "La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca".

En diálogo con LN+, Milei afirmó: "Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada, porque gratuita no es, alguien la está pagando, en este caso la paga mayormente los que no van".

Lo que sí está en discusión -dijo Milei- es la intención del gobierno nacional de auditar los fondos que reciben las universidades públicas. "Todos los que hacen este revuelo... ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de delincuentes de la política?¿Ustedes están a favor del robo? Como esto está siendo pagado por todos los argentino, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados".

Sobre la Ley vetada, el mandatario reiteró que el problema que tenía la norma es que no justificaba de dónde se iban a tomar los fondos. No obstante, se mostró abierto a que la oposición impulse una nueva ley en donde especifique el origen del financiamiento. "Los docentes no están bien pagos, es algo histórico. Los tipos que no lo arreglaron me vienen a pedir que arregle algo que pasa hace 40 años y yo estoy dispuesto a arreglarlo, lo que estoy diciendo es que me digan cómo lo hacemos", afirmó.

Y completó: "Acá está el Presupuesto, díganme cómo lo vamos a arreglar: yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a subir los impuestos ni tomar deuda nueva".

Jornadas de protesta en las universidades públicas

Este martes hay tomas de universidades y clases públicas en varias de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba,

Docentes del Colegio Nacional Buenos Aires, que depende de la UBA, realizan un paro de 96 horas en reclamo por aumento salarial y en rechazo a la propuesta del Gobierno.

Según informaron la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también se organizarán jornadas de clases públicas en la puerta del Nacional Buenos Aires el miércoles 16 y viernes 18, según informó la agencia NA.

Qué dijo Javier Milei sobre las universidades

Luego de que el Congreso Nacional sostuviera su veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Presidente se refirió a ese tema durante su discurso de apertura en el Palacio Libertad (exCCK)

"En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar", sostuvo Javier Milei.

Luego, se difundió un informe de la Encuesta Permanente de Hogares y contradice al Presidente: casi 7 de cada 10 estudiantes son la primera generación que accede a una educación de nivel superior, según el Anuario Estadístico de la Secretaría de Políticas Universitarias.

"Podrían permitir que se los audite, ¿no? Acá no está en discusión la universidad pública y gratuita. La discusión es que los recursos son escasos y robar está mal", aseguró Milei durante su discurso en el ex Centro Cultural Kirchner. En esa línea, el mandatario nacional expresó: "Queremos terminar con las filtraciones del dinero que llega a la universidad y lo que verdaderamente llega a los alumnos y profesores".

"Principio de revelación: si no quieren ser auditados es porque deben estar sucios. Dejen de engañar a los argentinos y digan la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros y utilizan y prostituyen una causa noble para seguir defendiendo el robo de algunas agrupaciones políticas", enfatizó el Presidente.