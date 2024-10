El presidente Javier Milei sumó el domingo un nuevo capítulo en sus ataques al periodismo al decir que "el 85% de los medios miente todo el tiempo" y considerar que le hicieron "la campaña negativa más grande de la historia de la humanidad" antes de las elecciones nacionale del 2023. Además, apuntó contra el periodista Marcelo Bonelli y lo acusó de confundir los motivos de la salida de Mario Russo, exministro de Salud.

"Hay un 15% de los medios que dice la verdad; el 85% miente todo el tiempo. Lo que digan me tiene sin cuidado. Que hagan la interpretación que quieran", comenzó el jefe de Estado en una entrevista que brindó al canal TN, donde trabaja Bonelli. También reiteró que mantendrá "las universidades públicas no aranceladas" y señaló que los periodistas dicen lo contrario al tratar el tema del veto al financiamiento de las altas casas de estudio.

Sostuvo que, más allá del conflicto universitario, hubo una "campaña negativa donde los medios fueron cómplices de expandir todas esas mentiras". Además, habló de la campaña presidencial del año pasado y aseguró que le "hicieron la campaña negativa más grande de la historia de la humanidad".

"Hubo fuerte complicidad en los medios y los periodistas mintiendo abiertamente por dinero en contra de una persona, metiéndose con mi familia, mis perros y con todos", agregó el fundador de La Libertad Avanza (LLA).

¿Por qué atacó Javier Milei a Marcelo Bonelli?

"Voy a ir contra un periodista de tu casa. Te gusta el durazno, bancáte la pelusa", continúo el mandatario ante el entrevistador, Franco Mercuriali, quien intentó frenar el ataque. Milei apuntó contra Bonelli, uno de los conductores del programa A dos voces y columnista en medios del grupo Clarín: "Mintió descaradamente sobre el motivo del alejamiento de Mario Russo, ministro de Salud", planteó.

Acerca de la renuncia del exfuncionario, afirmó: "Fue por cuestiones personales y de funcionamiento, decidió renunciar. Un profesional enorme, honesto, buena persona... Y el señor Bonelli dijo que lo eché por chorro. Eso le ensucia el currículum, le ensucia su vida a una persona totalmente inocente".

"Frente a esta calumnia e injuria, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le aclaró que eso no era así. No solo se lo aclaró, se lo explicó y se lo dijo, pero al día siguiente en Radio Mitre lo repitió", prosiguió Milei.

"Bonelli llamó llorando, diciendo ‘¿Cómo el Presidente va a hacer eso?’. Dijo que se lo había dicho (el asesor) Santiago Caputo. Me resultó raro, Lo llamé y le pregunté, y efectivamente me contó que no habla con él", detalló.

Luego, concluyó: "¿Le parece un error mentir, injuriar y ensuciar? El error, por definición, tiende a ser neutral, pero aquí siempre se equivocan para el mismo lado. El señor Bonelli siempre se equivoca para el mismo lado".

La respuesta de Marcelo Bonelli al ataque de Javier Milei

Tras la emisión de la entrevista con el dirigente libertario, Bonelli salió a responderle el lunes y dio su versión de los hechos. "Que linda la vida sin periodistas debe ser para los políticos", comenzó en tono irónico.

"No voy a discutir con el Presidente; él tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre los periodistas o nuestro trabajo, así como nosotros opinamos", indicó Bonelli. La expresidenta "Cristina Kirchner me dedicó una cadena nacional, exhibió mi foto en Tribunales, y nos escupían. Son gajes del oficio. Lo que sí, ratifico la información", comentó sobre la salida de Russo de la cartera sanitaria, quien fue reemplazado por Mario Lugones.

"No acusé a nadie de corrupto, dije que hubo un incidente. Y que tenía que ver con la declaración del papa Francisco, quien dijo que había un ministro que había pedido coimas", recordó el periodista. "No hay que dramatizar. Vamos a seguir trabajando así. No hacemos ni periodismo de guerra ni militante, y Milei lo sabe. Se sabe cómo trabajamos y cómo trabajo, porque miles de veces vino a A dos voces".