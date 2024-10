Los fondos de los damnificados por la presunta estafa piramidal de RainbowEx en San Pedro no podrán ser retirados como prometió la plataforma.

La plataforma señaló a través de un comunicado en Telegram: "Debido a las restricciones integrales del Gobierno argentino sobre RainbowEx, las cuentas relevantes en Sudamérica no pueden acceder con normalidad temporalmente".

Acusada de estafa, RainbowEx no devolverá la plata a sus usuarios

En este sentido, sostuvieron que se encuentran "negociando activamente el gobierno argentino", a la vez que "puede llevar algún tiempo restablecer el acceso".

RainbowEX aconsejó a los usuarios "mantener la calma y esperar pacientemente el progreso de la plataforma y la restauración del acceso", y negaron que "los miembros de otras regiones se vean afectados": "Podrán usar las diversas herramientas de la plataforma con normalidad".

Además, subrayaron que "cada aportante que haya activado su cuenta deberá seguir las instrucciones" de la compañía, al tiempo que se mostraron confiados en poder resolver la problemática "lo antes posible".

"El consorcio Knight seguirá de cerca el progreso del incidente y le brindará todo su apoyo", concluyó.

La empresa, también conocida como Knight Consortium, advirtió el viernes pasado que se extendía el plazo hasta este domingo para que los inversores paguen los 88 dólares y puedan activar sus cuentas.

Según aseguró el periodista Maximiliano Firtman: "No creo que nadie lo pueda retirar ya. Los retiros funcionan cuando tienen fe de seguir ingresando dinero al sistema. Cuando ya eso se sabe que no va a ocurrir no los entregan, ya no les sirve como marketing".

El especialista consideró que habría cerca de 50 millones de dólares trabados en retiros, aunque la mayoría "son ganancias ficticias".

RaibowEx se va de la Argentina: el insólito pedido a sus inversores para que recuperen el dinero

La plataforma RainbowEx, que está bajo sospecha de operar bajo un esquema de estafa al estilo Ponzi, anunció días atrás que cesará sus operaciones en el país y que aquellos que deseen retirar el dinero invertido o reactivar sus cuentas deberán pagar 88 dólares estadounidenses.

La noticia se dio a conocer a través de los grupos de Telegram donde los usuarios seguían indicaciones sobre cuándo comprar y vender las criptomonedas, lo que les permitía obtener supuestas "ganancias diarias garantizadas" sobre su capital.

El mensaje se titula: "Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas".

Luego, dice: "Queridos usuarios argentinos. Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo".

"Por favor, presten atención a los siguientes arreglos de activación de cuenta y retiro de fondos de manera oportuna: Tiempo de activación de cuenta: 13 de octubre de 2024 – 17 de octubre de 2024 23:59 (UTC-3). Apertura del retiro de fondos: 21 de octubre de 2024 00:00 (UTC-3)", sigue el mensaje que remarca: "Por favor, activen su cuenta lo antes posible".

"Todos los usuarios argentinos y relacionados deben completar la recarga de sus cuentas dentro del período de activación para asegurar el uso normal de las funciones de retiro y trading posteriormente", agrega.