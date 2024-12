El Banco Ciudad se suma a la modernización del Subte y Premetro porteños, que incorporan nuevas alternativas de pago a partir de hoy. Esta iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brinda a los usuarios del servicio distintas opciones que facilitan el uso de este medio de transporte que utilizan unas 700.000 personas a diario. En esta primera etapa, se incorporan los pagos con tarjetas físicas contactless y los pagos con telefonía móvil mediante la función de NFC, que conviven con la tarjeta SUBE.

Para llevar adelante este avance, se instalaron en todas las estaciones del subte porteño molinetes que admiten las nuevas formas de pago y brindan una experiencia de pago muy ágil y clara en cuanto a la visibilidad de los datos de la operación. A su vez, esta modalidad de pago le da al usuario la posibilidad de conocer y controlar a través del resumen de sus cuentas/tarjetas los pagos realizados y la correspondiente acreditación de promociones para estos consumos. Este lanzamiento cuenta con promociones exclusivas del Banco Ciudad durante diciembre y enero, que otorgan un reintegro del 100% de los viajes realizados.

Clientes de Banco Ciudad podrán viajar en subte gratis

Se accede a la promoción del Ciudad utilizando las tarjetas de débito/crédito contactless Visa y Mastercard, y también pagando vía NFC con las tarjetas que el usuario tenga registradas en las apps MODO y Google Pay. El pago se concreta simplemente acercando la tarjeta o el móvil a los lectores de los molinetes nuevos. La promoción del 100% de reintegro para viajes en subte está disponible desde hoy, lunes 2 de diciembre, hasta el 31 de enero de 2025, y con un tope máximo de reintegro semanal de $12.000, dependiendo del medio de pago. Además, para pagos con SUBE (en subtes, trenes y colectivos), la billetera BUEPP del Banco Ciudad brindará, a partir del 9/12, un 50% de reintegro en la recarga de la tarjeta SUBE (tope: $5000 mensuales).

No es necesario realizar una gestión previa para pagar en el subte, simplemente deben utilizarse los molinetes exclusivos para estos nuevos medios de pago. Si el cliente no tuviera una tarjeta contactless, puede pedir una reposición desde WhatsApp a través del chatbot "BIT" del Ciudad (11 5150-5050). Y quienes aún no tienen tarjetas de la entidad, pueden solicitarlas 100% online y gratuita a través de: https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/TC100Digital.

Los teléfonos móviles deben contar con tecnología NFC y la tarjeta debe estar previamente enrolada en una billetera NFC habilitada (como Modo o Google Pay) y activada para su uso en modalidad Contactless - NFC.

Con respectoo a la visualización de los pagos en los resúmenes de cuentas/tarjetas, dependiendo la marca de la tarjeta, los consumos pueden aparecer como una única transacción que acumula los viajes del día o como pagos individuales por cada viaje. Se indica en la leyenda que corresponde a un viaje en subte y el nombre del operador (Emova).

Una ventaja de estos nuevos medios de pago con respeto a la SUBE es que el usuario no precisa poseer una tarjeta exclusivamente para transporte, con el mismo medio de pago que realiza el resto de sus compras puede abonar el subte, y tampoco debe preocuparse por cargar previamente la SUBE, eliminando un paso previo. Asimismo, puede acceder a promociones y descuentos especiales de gran magnitud. En cuanto a la seguridad de las transacciones, las tarjetas de débito y crédito físicas "contactless" y el móvil utilizan tecnología NFC, una operatoria muy segura que impide que se puedan vulnerar las credenciales de sus tarjetas. Como en cualquier otra transacción, es importante mantener siempre el control de las tarjetas físicas o del teléfono móvil, teniéndolos a resguardo una vez efectuado el pago en el molinete.

De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires es la primera del país en implementar el multipago para el transporte de pasajeros, y una de las primeras en Latinoamérica.

