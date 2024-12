El sorteo del Mundial de Clubes se llevó a cabo este jueves en Miami y serán cuatro los potes que ocuparían los distintos equipos participantes, con River como cabeza de serie y Boca en el bombo tres.

El sorteo para conocer como quedarán compuestas las zonas comenzó a las 15 (hora de Argentina) y, tanto Boca como River lograron acceder a la cita mundialista por el ranking de Conmebol, en el cual los de Núñez terminaron primeros, mientras que los de La Ribera, se quedaron con el segundo lugar en la tabla de posiciones.

Sorteo Mundial de Clubes 2025: Boca y River ya conocen a sus rivales

Los grupos quedaron conformados de la siguiente forma:

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly FC y Inter Miami

Grupo B: Paris Saint Germain, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders

Grupo C: Bayern Munich, Boca Juniors, Benfica y Auckland City

Grupo D: Flamengo, Club León, Chelsea y Esperance Sportive de Tunisie

Grupo E: River Plate, Monterrey, Inter y Urawa Red Diamons

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD y Mamelodi Sundowns FC

Grupo G: Manchester City, Wydad AC. Juventus y Al Ain FC

Grupo H: Real Madrid, Salzburg, Al Hilal y Pachuca

De este modo, ambos clubes argentinos zafaron del grupo de "la muerte" y la curiosidad es que los dirigidos por Marcelo Gallardo se medirán con el Monterrey de Martín Demichelis.

Nuevo formato del Mundial de Clubes

La forma en la que se disputará el Mundial de Clubes a partir del 2025, es similar a la Copa del Mundo que juegan las selecciones, con 32 equipos participantes, distribuidos en 8 grupos de 4 integrantes, y se llevará a cabo cada cuatro años.

En tanto, los dos primeros elencos de cada grupo clasificarán a los octavos de final de la competencia y, a partir de ahí, los duelos serán a partido único de eliminación directa.

A su vez, en este torneo participarán 12 equipos de Europa, 6 de Sudamérica, 4 de África, 4 de Asia, 4 de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, 1 de Oceanía y 1 del país anfitrión.

La palabra de Enzo Francescoli sobre el Mundial de Clubes

A minutos del sorteo del Mundial de Clubes 2025, Enzo Francescoli destacó la importancia del torneo para River: "Es un placer poder estar. Falta ver cómo llegamos, pero es un certamen de mucho nivel. Dependerá de Marcelo y la planificación, ya que el plantel no tendrá vacaciones desde enero".

El uruguayo también hizo un balance del año para River: "Terminamos con un gusto amargo. No logramos lo que queríamos, como la Copa Libertadores o pelear el torneo. River es exigente, hay que pelear todo, y no haber ganado ni llegado a finales no es bueno".