La explicación del Banco Provincia tras debitar dos veces los consumos de tarjetas de crédito

Las redes sociales se colmaron de reclamos de clientes del Banco Provincia, a quienes por una falla en el sistema se les debitó por partida doble los gastos que realizaron con tarjetas de crédito.

"Me pelaron el sueldo", se quejó un cliente, al ver cómo desde la entidad le debitaron dos veces el resumen de su tarjeta. Los reclamos y las quejas de este tipo se sucedieron en las últimas horas, lo que llevó a que la entidad explicara qué había ocurrido.

El Banco Provincia descontó dos veces el resumen de la tarjeta de crédito a sus clientes

"El Banco Provincia (Buenos Aires), descontó dos veces el monto del pago de la tarjeta de crédito de este mes, muchos de mis compañeros de trabajo sufriendo porq tienen las cuentas sin plata", escribió una usuaria en la red social X.

"Me paso lo mismo, cuenta en $0 a principio de mes, servicios venciendo y sin respuesta ni nadie que se haga responsable", respondió otro usuario rápidamente.

Los reclamos se sucedieron, por lo que la entidad tuvo que aclarar que se trataba de una falla y que estaban trabajando para solucionar el problema.

"Detectamos que algunas personas clientas que percibieron sus haberes ayer vieron duplicado el pago del resumen de la tarjeta de crédito. Los equipos del Banco están trabajando para restituir los montos mal debitados lo más rápido posible", señalaron desde el Banco Provincia.

La respuesta no conformó a los clientes, que alegan que quedaron con sus cuentas vacías, al descontarse dos veces el resumen de sus tarjetas.

Si bien no aclaró, según comentaron algunos clientes, desde el banco prometieron devolver el dinero en 24 horas.

Las quejas de los clientes por la falla en el Banco Provincia

Una de las quejas de los usuarios en redes

En las redes sociales, fueron muchos usuarios los que se quejaron por los débitos dobles. "Che a los que tienen Banco provincia, ¿la VISA les debitó dos veces también?", se preguntó uno.

"Solo soy una chica pidiéndole al Banco Provincia que le devuelva su plata para comer", escribió otra usuaria.

"No aguanto más esta tortura llamada Banco Provincia me debitó dos veces lo de la tarjeta y todavía no me lo devolvió", señaló otra.

Otro de los usuarios que se quejaron en redes

Los mensajes similares se replicaron. Luego llegó la respuesta del Banco Provincia, que de todas formas no terminó de conformar a los clientes, que esperan la devolución de sus fondos.