El 1° de mayo de 2026 será feriado nacional y gran parte de los servicios funcionarán con esquema reducido, similar al de un domingo

El 1° de mayo de 2026 será feriado nacional por el Día del Trabajador y, como ocurre habitualmente en estas fechas, gran parte de la actividad en el país se verá reducida o directamente interrumpida. El esquema general será similar al de un domingo, con servicios esenciales operando de manera limitada.

Día del Trabajador: cómo funcionarán transportes, bancos, comercios y servicios este 1° de mayo

El transporte público funcionará con cronogramas especiales de feriado. Esto implica menos unidades en circulación y tiempos de espera más largos en colectivos, trenes y subtes, ya que la demanda suele ser considerablemente menor.

Las sucursales bancarias no abrirán sus puertas durante la jornada. No habrá atención presencial, aunque sí seguirán operativos los canales digitales.

Home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos estarán disponibles para realizar operaciones básicas. En algunos casos, también podrán utilizarse sistemas de extracción de efectivo en comercios adheridos.

El panorama en el comercio será variado. Muchas cadenas de supermercados optarán por no abrir, mientras que algunos locales de barrio podrían funcionar con horarios reducidos o especiales.

En el caso de los shoppings y centros comerciales, la mayoría permanecerá cerrada. Sin embargo, algunas excepciones podrían presentarse según cada establecimiento, por lo que se recomienda consultar previamente sus canales oficiales.

En la Ciudad de Buenos Aires, el estacionamiento medido funcionará bajo el esquema de feriado, permitiendo estacionar en zonas donde habitualmente no está permitido en días hábiles, entre las 7 y las 21 horas, salvo señalización específica.

Otros servicios públicos, como la recolección de residuos, pueden tener modificaciones o interrupciones según la jurisdicción.

Un feriado que arma fin de semana largo

Al caer viernes, el 1° de mayo de 2026 configura automáticamente un fin de semana extendido para gran parte de la población, lo que impacta tanto en la actividad económica como en la movilidad urbana.

La fecha está contemplada como feriado inamovible dentro del calendario oficial establecido por la Ley 27.399.

Qué ocurre si se trabaja ese día

En los casos en que se presten servicios durante el feriado, la legislación laboral establece que la jornada debe abonarse con un recargo equivalente al doble de un día habitual de trabajo, como compensación por tratarse de una fecha de descanso obligatorio.

Calendario de feriados 2026: las fechas que quedan en el año

De cara a lo que resta de 2026, el calendario oficial aún contempla varias jornadas no laborables que se distribuyen a lo largo del año. Estas fechas combinan feriados inamovibles y otros con posibilidad de traslado, lo que genera distintos fines de semana largos y períodos de descanso extendido.

Mayo

Viernes 1°: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Día del Trabajador (feriado inamovible) Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Ago