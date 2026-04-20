Carrefour renueva vacantes de empleo y así podés enviar tu CV

Conseguir un trabajo en Carrefour no es solo una cuestión de ingreso económico, porque para muchos también representa estabilidad y experiencia

Carrefour volvió a abrir búsquedas laborales en el país y, como suele pasar cada vez que eso ocurre, miles de personas ya están preparando su CV para intentar entrar. La cadena de supermercados, una de las más grandes del mundo, se mantiene como un actor clave en la generación de empleo en Argentina. Y cualquier oportunidad en una empresa de este tamaño se convierte en tendencia.

Cuáles son las vacantes de empleo en Supermercado Carrefour

Según su perfil oficial de empleos, Supermercado Carrefour actualizó su listado de búsquedas y actualmente busca cubrir al menos diez posiciones en distintas áreas. Las vacantes no se concentran en un solo perfil, sino que abarcan desde roles operativos hasta puestos profesionales.

Entre las posiciones disponibles se destacan:

Cajeros/as polivalentes en Cañuelas y Martínez;

Analistas comerciales y de marketplace;

Analistas contables, de impuestos y legales;

Compradores/as;

Especialistas en compensación y beneficios;

Analistas de calidad en zonas como Isidro Casanova.

La expansión del e-commerce, el crecimiento del consumo híbrido y la necesidad de optimizar costos explican por qué Carrefour sigue contratando incluso en escenarios económicos menos dinámicos.

¿Cómo enviar CV a Supermercado Carrefour y conseguir empleo rápido?

El proceso para postularse a un empleo en Carrefour está completamente digitalizado, lo que facilita el acceso pero también la competencia.

Existen dos vías principales:

Portal oficial de empleos

Carrefour cuenta con una plataforma donde publica todas sus vacantes actualizadas. Ahí, cada aviso detalla tareas, requisitos y condiciones del puesto. Para aplicar, el usuario debe:

Crear una cuenta con mail y contraseña; Completar datos personales; Adjuntar CV o cargar información manualmente; En algunos casos, interactuar con un chatbot.

LinkedIn de Carrefour

Desde su perfil corporativo, la empresa publica búsquedas activas que redirigen al sistema de postulación. Es clave tener el perfil actualizado, ya que muchas veces funciona como carta de presentación.

En roles operativos, la actitud pesa tanto como la experiencia en Carrefour. En puestos profesionales, la claridad en el perfil puede marcar la diferencia

¿Qué perfiles busca Carrefour para cubrir vacantes de empleo?

Una de las razones por las que Carrefour genera tanto interés es su diversidad de oportunidades de trabajo.

Para puestos operativos como cajeros o reposición, se valoran:

Secundario completo;

Disponibilidad horaria;

Buen trato con clientes;

Capacidad de trabajo en equipo.

En cambio, para roles profesionales, los requisitos cambian:

Formación universitaria (Administración, Contabilidad, Derecho, Marketing, entre otras);

Experiencia previa;

Manejo de herramientas digitales;

Capacidad analítica.

Además, en áreas estratégicas como marketplace o compras, se priorizan perfiles con visión comercial y conocimiento del negocio digital.

¿Cuánto se gana en Carrefour y qué beneficios ofrece el trabajo?

Uno de los puntos que más interés genera es el sueldo. Si bien Carrefour no publica cifras exactas en cada aviso, los salarios suelen alinearse con los convenios colectivos del sector comercio para roles operativos.

En el caso de posiciones administrativas o especializadas, los sueldos varían según responsabilidad, experiencia y negociación individual. A esto se suman beneficios que, según la compañía y empleados, pueden incluir:

Descuentos en compras dentro del supermercado;

Cobertura médica;

Programas de capacitación;

Posibilidades de crecimiento interno;

Beneficios corporativos adicionales.

Cómo destacarse entre miles a la hora de mandar mi CV para trabajar en Carrefour

Con cientos o incluso miles de postulaciones por puesto, el diferencial está en los detalles. Algunos consejos clave:

Adaptar el CV al puesto específico;

Incluir experiencia relevante, aunque sea breve;

Mantener un perfil de LinkedIn actualizado;

Redactar una presentación clara y directa;

Mostrar disponibilidad y predisposición.

En roles operativos, la actitud pesa tanto como la experiencia en Carrefour. En puestos profesionales, la claridad en el perfil puede marcar la diferencia.