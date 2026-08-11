Un fuerte terremoto sacudió Colombia y dejó cientos de víctimas, edificios destruidos y una fuerte presión sobre los hospitales

El terremoto que afectó a Colombia durante la mañana del lunes provocó una emergencia de gran magnitud, con 224 personas fallecidas, según el último reporte difundido por autoridades locales a medios internacionales.

El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, generó daños en distintos puntos del país y obligó a desplegar operativos de rescate y asistencia.

El balance fue modificándose durante las horas posteriores al sismo. Inicialmente, se habían informado 132 víctimas fatales, mientras que posteriormente la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) comunicó un registro preliminar de 169 muertos y 668 heridos.

Terremoto en Colombia: cuáles son las ciudades más afectadas y qué daños dejó

La situación sanitaria adquirió especial gravedad en Cali, donde el alcalde Alejandro Eder informó que 949 personas resultaron heridas y que al menos 239 permanecían atrapadas bajo los escombros.

La presión sobre el sistema de salud aumentó debido a los daños sufridos por la infraestructura. Al menos 10 centros hospitalarios debieron suspender sus operaciones, según informó el jefe comunal.

La ciudad se encuentra entre las zonas bajo mayor nivel de alerta, junto con Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia.

Edificios destruidos, aeropuertos cerrados y fallas en las comunicaciones

El terremoto también afectó infraestructura crítica. De acuerdo con los reportes disponibles, 86 edificios colapsaron y siete aeropuertos debieron interrumpir sus operaciones.

Las dificultades no se limitaron a los daños materiales. Las redes de telecomunicaciones quedaron afectadas, lo que llevó a las autoridades a recurrir a radioteléfonos para mantener comunicadas a las distintas áreas involucradas en la emergencia.

En varias regiones continuaban las tareas para localizar personas atrapadas y determinar el alcance total de los daños.

Rescates con drones y perros especializados

Los operativos de emergencia se concentraron en la búsqueda de sobrevivientes entre las estructuras derrumbadas.

Para reforzar las tareas llegaron equipos especializados desde Bogotá y Medellín, acompañados por perros entrenados para localizar personas y tecnología de drones destinada a recorrer sectores de difícil acceso.

Las autoridades locales advirtieron que el número de víctimas todavía puede aumentar debido a que los trabajos de rescate continúan en diferentes puntos del territorio.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales también señaló que los datos difundidos hasta el momento son preliminares y están sujetos a modificaciones a medida que avanzan las tareas de evaluación y asistencia.

Toque de queda y despliegue militar en Cali

La emergencia llevó a las autoridades de Cali a adoptar medidas excepcionales.

El alcalde Alejandro Eder ordenó la militarización de la ciudad, con especial presencia en las zonas afectadas por los derrumbes. También dispuso un toque de queda ante el temor de posibles saqueos mientras continúan los operativos.

En Pereira, las autoridades también recurrieron a medidas extraordinarias. Durante el sismo, 16 personas quedaron atrapadas en el sistema de cable y la ciudad permanecía bajo alerta.

El presidente viajó a la zona afectada

El presidente Abelardo de la Espriella se trasladó a Quibdó, en el departamento de Chocó, para acompañar a los habitantes afectados y supervisar la respuesta ante el desastre.

Durante su visita, expresó su respaldo a la región y anunció que el Gobierno subsidiará a 1.300 familias afectadas por la emergencia.

Mientras tanto, los organismos locales de respuesta continuaban relevando daños y estableciendo cuáles son las necesidades más urgentes en cada territorio.

Argentina ofreció enviar asistencia

La tragedia también generó una reacción del Gobierno argentino. El canciller Pablo Quirno comunicó que el país está dispuesto a colaborar con Colombia frente a las consecuencias del terremoto.

A través de sus redes sociales, el funcionario expresó su solidaridad con la población colombiana y manifestó "la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria".

"Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria", sostuvo el funcionario nacional.

La Argentina quedó así a disposición de las autoridades colombianas para colaborar con las tareas que se consideren necesarias mientras continúa el operativo de emergencia.