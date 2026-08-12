Lionel Messi compartió una emotiva despedida para Jorge Messi y recibió mensajes de apoyo de Cristiano Ronaldo, Beckham, Di María, Paredes y otras figuras

La despedida que Lionel Messi publicó para su padre, Jorge Messi, generó una enorme cantidad de reacciones dentro del mundo del fútbol. Compañeros, excompañeros, clubes y dirigentes se acercaron al capitán argentino para expresarle su apoyo tras la muerte de su padre.

Uno de los mensajes que mayor repercusión tuvo fue el de Cristiano Ronaldo, histórico rival deportivo de Messi durante más de una década. "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió el portugués.

También apareció David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami y una de las personas que mantiene una relación cercana con Messi desde su llegada a la MLS. "Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre", expresó el exfutbolista inglés.

Los mensajes de los compañeros de Messi en la Selección

El posteo también recibió numerosas respuestas de integrantes y exintegrantes de la Selección argentina.

Cristiano Ronaldo acompañó a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge, y le dedicó un mensaje

Uno de los primeros fue Leandro Paredes, quien acompañó a Messi con un emoji de manos juntas y un corazón. El Cuti Romero utilizó una combinación similar, mientras que Ángel Di María respondió con varios corazones.

También apareció Giuliano Simeone, quien le escribió directamente al capitán: "Estamos con vos, Leo".

Thiago Almada dejó cinco corazones, mientras que otros futbolistas también utilizaron emojis para expresar sus condolencias.

El mensaje de Chiqui Tapia para Messi

Entre las muestras de apoyo también se destacó la del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien eligió un mensaje especialmente afectuoso para acompañar al futbolista.

Los compañeros de Messi en la Selección también expresaron su apoyo: Paredes, Romero, Di María, Simeone y Almada

"Te quiero con el alma, siempre, pero siempre, con vos", escribió Tapia.

La respuesta del titular de la AFA se sumó a la de otros integrantes del fútbol argentino que acompañaron públicamente a Messi luego de que hiciera pública la muerte de su padre.

Barcelona, LaLiga y Conmebol también acompañaron al argentino

Las muestras de apoyo no quedaron limitadas a personas cercanas a Messi. También hubo mensajes institucionales de algunas de las principales organizaciones y clubes vinculados con su carrera.

Barcelona, LaLiga y Conmebol también expresaron sus condolencias a Messi

Desde Barcelona, el club en el que Messi se convirtió en una de las grandes figuras de su historia, publicaron: "Molta força, Leo".

LaLiga, por su parte, expresó: "Nuestras más sinceras condolencias para ti y tu familia, Leo. Descanse en paz".

La Conmebol también se sumó al acompañamiento con un breve mensaje dirigido al argentino: "¡Fuerza, Leo!".

Puyol, Zanetti y otras figuras también reaccionaron

Entre los excompañeros y referentes que reaccionaron también estuvieron Carles Puyol y Javier Zanetti.

Puyol, histórico compañero de Messi durante su etapa en Barcelona, respondió con cinco corazones. Zanetti, referente del fútbol argentino, hizo lo propio con cuatro corazones.

También dejaron mensajes Arturo Vidal, con emojis de oración y corazones, y Diego Costa, quien respondió con dos corazones.

Lionel Messi despidió a su padre con una emotiva carta y habló de su futuro: "No sé cómo seguir"

Lionel Messi despidió públicamente a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años, con una extensa carta publicada en su cuenta de Instagram. El capitán de la Selección Argentina recordó distintos momentos de su relación con su padre, repasó el vínculo que mantuvieron durante su carrera profesional y contó cómo atravesaron juntos los últimos años.

La publicación se conoció después de que el futbolista participara el domingo de una ceremonia privada realizada en un cementerio de Pérez, en las cercanías de Rosario. La familia de Jorge Messi había decidido mantener la despedida en la intimidad, sin convocatoria pública ni exposición durante el momento del sepelio.

Messi regresó a Estados Unidos durante la madrugada del miércoles y, posteriormente, compartió una fotografía junto a su padre acompañada por un extenso mensaje. En el texto, el futbolista expresó el impacto que tuvo la pérdida y recordó las conversaciones que ambos mantenían de manera habitual.

La carta también incluyó referencias a una etapa particular de la carrera de Messi. El jugador contó que Jorge le pedía que disputara el que sería su último Mundial y explicó que, poco antes del comienzo del torneo, el estado de salud de su padre había empeorado. Según relató, ambos habían hablado sobre la posibilidad de que Jorge pudiera viajar para acompañarlo.

"No caigo, o mejor dicho, no quiero caer", escribió Messi al comenzar el mensaje. Luego explicó la dificultad que le representa asumir que ya no podrá volver a verlo ni mantener las conversaciones que formaban parte de su vida cotidiana.

Lionel Messi recordó a Jorge Messi y puso en duda su continuidad en el fútbol

Messi recordó el último Mundial y las conversaciones con su padre

En uno de los fragmentos centrales de la carta, Messi recordó que su padre le había pedido en reiteradas oportunidades que jugara el último Mundial. El futbolista relató que, días antes del comienzo del torneo, Jorge atravesó un empeoramiento de su estado de salud.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste", escribió el capitán argentino. También contó que su madre le transmitía la expectativa de que Jorge pudiera recuperarse y viajar para acompañarlo durante la competencia.

Messi señaló que él mismo le decía a su padre que la Selección Argentina iba a llegar a la final y que de esa manera tendría la posibilidad de verlo durante algún partido. Sin embargo, Jorge finalmente no pudo viajar.

El futbolista explicó que, después de cada encuentro, esperaba recibir el mensaje de su padre y que la ausencia de esas comunicaciones le permitió dimensionar la gravedad de la situación. "Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje", escribió.

A pesar de la situación familiar, Messi relató que continuó concentrado en la competencia y en la posibilidad de avanzar hasta las últimas instancias. Argentina llegó a la final, aunque Jorge no pudo estar presente. En la carta, el jugador recordó que quería ganar el partido para poder llevarle el trofeo y mostrárselo.

"Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más", expresó Messi. También explicó que durante aquel torneo había intentado sobreponerse a sus condiciones físicas, pero que no consiguió sentirse bien.

El futbolista recordó además que, cuando regresó, su padre creía inicialmente que la final se había perdido por penales. Según contó, debido al estado de salud de Jorge, ambos no pudieron conversar sobre todo lo ocurrido durante la competencia.