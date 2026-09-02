El gobernador santafesino aseguró que existe una posibilidad concreta y destacó el vínculo de Messi con Rosario, aunque evitó anticipar cuándo podría darse

Maximiliano Pullaro volvió a alimentar la expectativa de los hinchas de Newell’s por un posible regreso de Lionel Messi a Rosario. El gobernador de Santa Fe aseguró que percibió interés en el entorno del futbolista y sostuvo que existe una posibilidad concreta de que el delantero vuelva a jugar durante un período en el país.

La definición surgió durante una entrevista con Cadena 3 Rosario, donde el mandatario evitó anticipar fechas o presentar el regreso como algo acordado. Según explicó, la decisión dependerá exclusivamente de Messi y de las personas que integran su círculo más cercano. "Creo que hay una posibilidad de que el mejor jugador del mundo venga a jugar un tiempo aquí".

La relación de Messi con Rosario

Para Pullaro, una de las claves está en el vínculo que el futbolista todavía conserva con la ciudad. El gobernador relató que tuvo la oportunidad de encontrarse con Messi y que aquella experiencia le permitió comprobar personalmente el afecto que mantiene por Rosario.

"Es una persona que ama Rosario y su familia también. Me sorprendió ver cómo quiere a esta ciudad la vez que tuve la posibilidad de saludarlo. Es una persona que es de esta ciudad", afirmó.

El mandatario también reconoció que mantiene conversaciones con el entorno del jugador y que allí encontró señales que interpretó como positivas. No obstante, evitó presentarlas como una confirmación de que Messi vaya a regresar a Newell’s.

La expectativa, además, no es nueva. Pullaro recordó que Rosario ya atravesó una situación similar con Ángel Di María, cuyo posible regreso también había despertado una fuerte ilusión entre los hinchas.

Qué significaría el regreso de Messi para Rosario

La mirada del gobernador trasciende el impacto que tendría el regreso sobre Newell’s. Pullaro planteó que la presencia de Messi en la ciudad podría convertirse en un acontecimiento de relevancia para Rosario en su conjunto.

En ese sentido, vinculó cualquier iniciativa que pueda favorecer a la ciudad con una recuperación de su protagonismo y remarcó que no actuaría únicamente en beneficio de una institución deportiva.

"Todo lo que pueda hacer, no por un club en particular sino porque a la ciudad de Rosario le vaya bien y vuelva a ser la ciudad que fue o que está volviendo a ser, lo voy a hacer", señaló.

Aun con el entusiasmo que transmitió, el gobernador fue prudente al referirse a los tiempos. No indicó cuándo podría producirse un eventual regreso y dejó claro que se trata de una decisión que deberá tomar el propio Messi.

"No sé cuándo podría ser, pero yo vi algo de ganas. Depende de ellos y no quisiera…", finalizó.

Pullaro aseguró que Messi podría volver a Newell’s y destacó el vínculo del futbolista con Rosario

Newell’s y una ilusión que vuelve a crecer

El vínculo entre Messi y Newell’s tiene una raíz deportiva y personal. El delantero comenzó su formación en el fútbol infantil de la institución a los 7 años y permaneció allí hasta los 13, antes de viajar a España y sumarse al FC Barcelona en 2001.

La expectativa por verlo otra vez con la camiseta rojinegra aparece mientras el club atraviesa dificultades económicas e institucionales. La entidad mantiene un pasivo financiero considerable y, en el plano deportivo, se prepara para un nuevo clásico rosarino bajo la conducción de Frank Darío Kudelka.

Después del empate frente a Estudiantes de La Plata, el arquero Josué Reinatti se refirió a la situación de Messi y expresó públicamente el deseo de que el capitán argentino pueda terminar jugando en Newell’s. "Hoy se retira de la Selección el más grande de la historia y ojalá que venga con nosotros, lo estamos esperando", expresó el futbolista de 23 años, oriundo de Las Rosas