Cómo pagar la mitad e incluso viajar gratis en colectivos y subtes todos los días

Agosto llega con una oportunidad para quienes usan el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Distintos bancos y billeteras digitales ofrecen promociones que permiten recuperar parte o incluso la totalidad del valor del pasaje mediante pagos con QR o tecnología NFC desde el celular.

Los beneficios varían según la entidad, el medio de pago elegido y los topes de reintegro. Entre las alternativas disponibles aparecen descuentos del 20%, 50% y hasta 100%, aunque cada promoción tiene condiciones específicas que conviene revisar antes de utilizarla.

Santander ofrece una de las promociones más importantes para viajar gratis

Uno de los beneficios más atractivos de agosto llega de la mano de Santander, que permite acceder a un reintegro de hasta el 100% del valor del pasaje mediante QR Transporte utilizando dinero en cuenta a través de la aplicación del banco o MODO.

La promoción contempla un primer tramo con un 50% de devolución para clientes que cumplan las condiciones del beneficio y un adicional para quienes estén adheridos al programa Sorpresa Santander, que permite alcanzar el reintegro total con un tope mensual de $16.000.

El pago debe realizarse mediante QR Transporte y el reintegro se acredita dentro del plazo establecido por la promoción. Además, para acceder al beneficio mediante MODO se solicita contar con un saldo mínimo en cuenta.

Galicia permite ahorrar la mitad del pasaje con pago sin contacto

Otra alternativa para reducir el gasto mensual en transporte es la promoción de Banco Galicia, que apunta a quienes utilizan pagos mediante tecnología NFC.

El beneficio permite obtener un 50% de reintegro al pagar con tarjetas Mastercard Galicia de crédito vinculadas al celular o reloj inteligente. La devolución cuenta con un tope mensual por cliente y se acredita en la cuenta asociada.

La principal diferencia frente a otras promociones es el método de pago: en este caso no se utiliza un código QR, sino la modalidad de pago sin contacto acercando el dispositivo al lector habilitado.

Macro ofrece descuentos con QR Transporte

Banco Macro también participa del esquema de beneficios para usuarios del transporte público mediante pagos digitales.

La entidad ofrece un 20% de reintegro para quienes paguen con QR Transporte desde la aplicación del banco o mediante MODO, utilizando dinero disponible en cuenta. El beneficio cuenta con un tope mensual y mantiene su vigencia durante los próximos meses.

Esta alternativa apunta principalmente a quienes ya utilizan la aplicación bancaria como medio habitual de pago y buscan reducir parte del gasto cotidiano en movilidad.

Naranja X mantiene descuentos con NFC y QR

La billetera digital Naranja X ofrece distintas opciones para quienes utilizan colectivos y subtes.

Una de las promociones permite acceder a un 50% de reintegro pagando mediante tecnología NFC con tarjetas Naranja X Visa de débito o crédito agregadas al celular. El beneficio alcanza al transporte público y cuenta con un límite mensual de devolución.

Además, los usuarios pueden obtener un descuento del 50% en subte mediante código QR generado desde la aplicación y utilizando dinero en cuenta, también con un tope de reintegro mensual de $5.000.

Qué hay que revisar antes de elegir una promoción

Aunque los descuentos pueden representar un ahorro importante durante el mes, no todos los beneficios funcionan de la misma manera. Antes de pagar el boleto, es importante verificar algunos puntos:

Si la promoción exige pagar con QR o con NFC

Si se debe utilizar dinero en cuenta o una tarjeta de crédito o débito

Cuál es el tope mensual de reintegro

Cuándo finaliza la promoción

Cuánto demora la acreditación del dinero

En el caso de los beneficios asociados a MODO, algunas promociones requieren contar con un saldo mínimo en cuenta para poder generar el QR Transporte.

Cuánto se puede ahorrar al viajar todos los días

El impacto de estos descuentos depende del uso que cada persona haga del transporte público. Para quienes viajan todos los días al trabajo o al estudio, un reintegro del 50% puede representar una reducción importante del gasto mensual.

Por ejemplo, una persona que realiza dos viajes diarios durante aproximadamente 20 días al mes el gasto suele ser considerable. En esos casos, el límite de devolución mensual se convierte en un dato clave para elegir cuál beneficio conviene más.

Por eso, la mejor alternativa no siempre es la promoción con el mayor porcentaje de descuento, sino aquella que combina un buen reintegro con un tope elevado y un medio de pago que el usuario pueda utilizar todos los días.

Asimismo, una buena opción es utilizar varios medios de pago para que el descuento mensual sea mayor. En un contexto de aumentos en los gastos cotidianos, las promociones de bancos y billeteras digitales se transformaron en una herramienta para reducir el costo del transporte sin cambiar la forma habitual de viajar.