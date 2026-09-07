Cuánto hay que invertir para poner una franquicia de Havanna

La marca cuenta con unas 500 sucursales en distintos países del mundo. Qué tener en cuenta a la hora de invertir, más allá del dinero

La empresa, con más de 550 locales globales, usa esta planta en España como base para reforzar su presencia en Europa, Asia y Medio Oriente.

Havanna acelera su expansión global con una nueva planta de €4 millones en Valencia, España, para producir hasta 30 millones de alfajores anuales.

Invertir en una franquicia Havanna requiere desde u$s194.500 para un local de 120m², incluyendo fee de ingreso y acondicionamiento.

Havanna pasó de ser un emblemático alfajor de Mar del Plata a convertirse en una empresa con presencia global, con casi 500 sucursales distribuidas en más de 12 países en todo el mundo. Mediante su sistema de franquicias, es posible se parte de la expansión de esta icónica marca: según detalla en su página web, para hacerlo se requiere de una inversión inicial estimada que parte desde los u$s194.000.

Este monto correspondería al fee de ingreso, el acondicionamiento del local y un pedido inicial. Y, aclara, la cifra puede variar según el tipo del local, su ubicación y su tamaño. Más allá del dinero, hay otros aspectos a tener en cuenta a la hora de instalar un Havanna Café: su ubicación es clave a la hora de proyectar la inversión en una franquicia de esta cadena.

Cuánto sale una franquicia de Havanna y qué tener en cuenta

Según detallan desde la página web de la compañía, en su sección "franquicias", los Havanna Café "ofrecen un concepto probado y respaldado por la garantía de la cadena líder en cafeterías especializadas, con una red de más de 200 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional".

Entre las ventajas que brinda la franquicia, destacan: "Nuestros productos son elaborados en base a recetas originales y del mismo modo en que lo hemos hecho durante 60 años".

Y detalla que "Havanna garantiza la cuidadosa y dedicada selección de ingredientes naturales y la elaboración de todos sus productos para seguir dando la calidad, el sabor y la frescura que nos caracteriza".

"Nuestra marca es un elemento distintivo el cual representa una serie de atributos: artesanalidad, tradición, frescura y calidad", concluye.

En cuanto a los detalles de la inversión, para un local tipo de 120m2, en su página Havanna señala que los montos son los siguientes:

Fee de ingreso: u$s19.500

Obra civil, mobiliario, equipamiento y gastos varios: u$S150.000

Pedido inicial (mercadería, insumos y bazar): u$s25.000

Es decir que el monto de inversión inicial partiría desde los u$s194.500. Se aclara, además, que los valores estimados y pueden variar según el tipo de local, ubicación y metros.

Los detalles para invertir en una franquicia de Havanna

Justamente, en cuanto a los requisitos del local, son los siguientes:

120 a 150 metros de planta libre

7 metros de frente

Preferentemente en esquina o zona de alta visibilidad

Zona de alto tránsito peatonal: cercanía a establecimientos tales como universidades, instituciones médicas, entes gubernamentales, etc.

Según detallan desde la marca, los Havanna Café se convirtieron en una experiencia que trascendió fronteras. "Havanna es mucho más que el mejor alfajor, es una experiencia de consumo en un ámbito cálido, moderno e innovador". "Havanna pasó de ser la representación de Mar del Plata en el mercado local a ser un ícono de Argentina en el mercado internacional. Y uno de los embajadores más representativos de Argentina en el mundo", subrayan.

Lo cierto es que el modelo de franquicias es una de las vías por las que Havanna se expande tanto en Argentina como en el mundo. Así, la empresa fundada en 1948 en Mar del Plata mantiene su tradición artesanal, mientras fabrica actualmente unos 150 millones de alfajores al año.

El plan de Havanna para seguir creciendo en Europa

Semanas atrás, Havanna avanzó en su plan de crecimiento fuera de la Argentina con la puesta en marcha de su primera planta de producción en Europa, ubicada en España. La inversión rondó los €4 millones y la compañía apunta a utilizar esta nueva operación como plataforma para ampliar su presencia en otros mercados.

La fábrica se encuentra en el Parque Industrial de Picassent, en Valencia, y cuenta con una superficie de unos 3.000 metros cuadrados. El establecimiento fue desarrollado bajo un modelo de alta automatización y con capacidad para ampliar su producción en función de la evolución de la demanda.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, la planta puede alcanzar una producción de hasta 30 millones de alfajores al año. Ese volumen representa aproximadamente el 15% de la capacidad anual de la fábrica que Havanna mantiene en el Parque Industrial de Batán, en las afueras de Mar del Plata.

La operación en España ya está en funcionamiento. La primera producción realizada en Valencia consistió en 10.000 docenas de alfajores, inicialmente destinadas al mercado español.

En esta etapa inicial, la fábrica estará enfocada en algunos de los productos más conocidos de la marca, entre ellos alfajores de chocolate y merengue, Havannets, galletitas de limón y mini alfajores.

La apertura representa un cambio en la estructura industrial de Havanna, que históricamente concentró su fabricación en la Argentina. De todos modos, la planta de Batán continuará siendo el principal centro productivo de la compañía.

Ese establecimiento cuenta con 23.000 metros cuadrados cubiertos, dentro de un predio de aproximadamente 40.000 metros cuadrados.

La elección de España responde también a una cuestión logística. Desde Valencia, Havanna busca estar más cerca de sus principales destinos europeos y reducir los tiempos necesarios para responder a una mayor demanda.

El proyecto, además, fue pensado desde el inicio con una mirada internacional. La intención de la compañía es que la producción española no se limite a abastecer a los consumidores de ese país, sino que permita avanzar con mayor facilidad hacia otros mercados.

Europa aparece como el primer gran objetivo, aunque la estrategia contempla posteriormente oportunidades en Asia y Medio Oriente.

De esta manera, la inversión permite a Havanna sumar capacidad productiva fuera de la Argentina y, al mismo tiempo, construir una estructura más próxima a las regiones donde pretende profundizar su expansión.

La nueva fábrica se incorpora a una red comercial que la compañía ya desarrolló fuera del país. Actualmente, Havanna cuenta con más de 550 locales en distintos países: Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y España.

A esto se suma la comercialización de sus productos en más de 30 mercados internacionales, mediante distintos canales de distribución. Entre los destinos se encuentran Estados Unidos, países europeos, Australia y diferentes mercados de América Central.

Así, la planta de Valencia se convierte en una pieza central de la estrategia internacional de Havanna. El objetivo no es solamente producir para España, sino utilizar al país como base para ampliar el alcance de la marca en Europa y facilitar su llegada a nuevos mercados, especialmente en Asia y Medio Oriente.