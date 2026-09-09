Cuánto sale un paquete para ver a Colapinto en el Gran Premio de F1 de Brasil

El Gran Premio de Interlagos se correrá entre el 6 y el 8 de noviembre y es una oportunidad para ver de cerca al piloto argentino

El Gran Premio de Interlagos, en Brasil, se disputará los días 6,7 y 8 de noviembre.

En noviembre, se correrá el Gran Premio de Fórmula 1 de Interlagos, en Brasil. Esta carrera suele ser una buena oportunidad para que los fanáticos disfruten de la máxima categoría del automovilismo y puedan ver de cerca a Franco Colapinto. Para ellos, hay agencias de viajes que ofrecen paquetes con casi todo incluido y parten desde los u$s3.000.

Días atrás, el presidente Javier Milei dijo que Argentina "tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1". Fue en un evento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), donde aseguró: "Queremos ver a Colapinto en el país".

Si bien no hay mayores novedades al respecto, lo cierto es que el Gran Premio de San Pablo es la carrera más cercana geográficamente de Argentina y una gran alternativa para quienes busquen presenciar esta experiencia.

Cuánto sale un paquete para ver a Franco Colapinto en Brasil

El Gran Premio de Interlagos, en San Pablo, se correrá este año los días 6, 7 y 8 de noviembre. Las agencias de turismo ofrecen paquetes para ir esos días al autódromo, aunque en algunos la estadía total en Brasil tiene un par de días extra.

En cuanto a los valores de los paquetes, si bien todos tienen precios similares, la diferencia puede radicar en el tipo del hotel, como así también en la categoría de las entradas y el tipo de aéreo (si incluye o no equipaje y demás).

En concreto, de acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional en distintas agencias que se especializan en viajes grupales o deportivos, el precio del paquete para ir a ver la Fórmula 1 a Interlagos, Brasil, es el siguiente:

Cuesta unos u$s3.570 por persona en base doble.

Aunque varía según las agencias, en general el paquete incluye servicios similares:

Aéreo (algunos solo con carry on, otros con valija despachada)

Cuatro noches de hotel con desayuno en un hotel 4 estrellas

Entradas por tres días en el sector G

Traslados y asistencia al viajero

Más kit F1 de regalo y acceso a la Fanzone

Otra agencia ofrece un hotel de 5 estrellas, con equipaje en bodega y el precio asciende a u$s4.460 por persona (también en base doble).

A estos valores habrá que sumarle, lógicamente, los gastos extra como comidas tanto en el autódromo como fuera.

Agencias de turismo venden paquetes para ir a ver a Franco Colapinto al Gran Premio de Brasi

Colapinto seguirá en Alpine en la temporada 2027

Si bien es una gran oportunidad para ver de cerca a Franco Colapinto en la Fórmula 1, no será la última. Es que semanas atrás Alpine confirmó la continuidad del piloto argentino para la temporada 2027 de Fórmula 1.

Con esta decisión, la escudería francesa terminó de definir su formación para el próximo campeonato y despejó las dudas que habían surgido sobre el futuro del corredor dentro de la máxima categoría.

El argentino seguirá como piloto titular junto a Pierre Gasly, con quien comparte equipo desde 2025. De esta manera, ambos afrontarán su tercera temporada consecutiva como compañeros, mientras Alpine avanza con su proyecto deportivo y trabaja en el desarrollo de su próximo monoplaza.

La renovación se conoció pocos días después del Gran Premio de Países Bajos y se incorporó a la planificación de la escudería para 2027. Para Alpine, sostener la misma pareja de pilotos representa una apuesta por la continuidad y por el conocimiento que ambos ya adquirieron sobre el funcionamiento del equipo.

Según explicó la escudería, Colapinto mostró una evolución constante durante 2026 y consiguió resultados que aportaron puntos importantes para Alpine en el Campeonato de Constructores. Su adaptación a la estructura de Enstone y el trabajo desarrollado junto a Gasly también fueron considerados al momento de definir la alineación.

El BWT Alpine Formula One Team comunicó oficialmente que completó su formación para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2027 con Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La escudería destacó que la dupla continuará por tercer año consecutivo. La relación comenzó en 2025, cuando el argentino se incorporó a Alpine y pasó a compartir estructura con el piloto francés.

La permanencia de ambos pilotos permitirá al equipo conservar una alineación con experiencia acumulada y conocimiento de sus procesos internos. Sobre esa base, Alpine buscará continuar con el desarrollo de su proyecto técnico y deportivo durante 2027.

Los resultados de Franco Colapinto en 2026

En el comunicado mediante el cual confirmó su continuidad, Alpine también hizo un repaso de la campaña del argentino durante 2026. Hasta ese momento, Colapinto había acumulado 19 puntos en el campeonato.

El piloto consiguió sumar en seis de las primeras carreras de la temporada y fue mejorando sus registros a medida que avanzó el calendario.

Su primer resultado puntuable llegó en el Gran Premio de China, donde finalizó décimo. Esa actuación le permitió sumar sus primeras unidades del año y continuar con su adaptación al auto de Alpine.

Más adelante llegó uno de sus mejores desempeños de la temporada: en Miami terminó séptimo, mientras que dos semanas después consiguió avanzar todavía más y cruzó la línea de llegada en la sexta posición en Canadá.

El resultado obtenido en Montreal se convirtió en uno de los principales antecedentes de la campaña del argentino y fue destacado por Alpine dentro del balance que acompañó el anuncio de su continuidad.

En el último fin de semana, Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia y sumó dos puntos para el equipo. El resultado, sin embargo, dejó cierta sensación de frustración luego de que el argentino llegara a disputar posiciones entre los primeros lugares durante la competencia.

A lo largo de 2026, además, el piloto consolidó su vínculo de trabajo con los ingenieros y el resto del personal de Alpine. La escudería valoró especialmente su adaptación a la estructura y al funcionamiento interno del equipo.

El nuevo acuerdo garantiza que Colapinto continuará como piloto titular de Fórmula 1 durante 2027. Con 23 años, el argentino afrontará así una nueva temporada completa dentro de la máxima categoría del automovilismo.

La reacción de Colapinto tras confirmar su continuidad en Alpine

Luego de conocer la decisión de Alpine, Franco Colapinto expresó su satisfacción por continuar en el equipo durante 2027 y destacó la evolución que experimentó la escudería durante la actual temporada.

"Estoy muy contento de seguir con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy a gusto aquí, y ha sido aún mejor que hayamos progresado tanto este año en comparación con el anterior", sostuvo el piloto argentino.

Colapinto también puso el foco en las expectativas que existen para los próximos años y en el trabajo que realiza Alpine para mejorar el rendimiento del auto.

"Tenemos muchos más objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar el mejor rendimiento. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar", afirmó.

Por último, el argentino agradeció la confianza de los principales responsables de la escudería y destacó el respaldo recibido para continuar en la Fórmula 1.

"Agradezco a Flavio (Briatore) y a Steve la confianza que han depositado en mí para ser uno de sus pilotos de cara al futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan los acontecimientos", concluyó.