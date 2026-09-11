Dexter rebaja hasta 60% el precio de sus zapatillas y hay modelos de marca desde $34.999

La cadena deportiva tiene modelos de Fila, Topper, Reebok, Lotto, Puma y Nike con fuertes descuentos. Hay opciones desde $34.999

Dexter lanzó una serie de ofertas en zapatillas que permiten ahorrar en la compra de modelos de marcas como Topper, Fila, Reebok, Lotto, Puma, Nike y Converse. Los descuentos llegan hasta casi 60% y hay opciones desde $34.999.

La liquidación reúne modelos para distintos usos y presupuestos, desde zapatillas urbanas hasta alternativas deportivas. En varios casos, la rebaja alcanza el 60% respecto del precio anterior, mientras que algunos productos quedan por debajo de los $40.000.

Las zapatillas de Dexter que tienen hasta 60% de descuento

Entre las opciones disponibles en la sección de liquidación de Dexter se encuentran los siguientes modelos:

Topper Terre Mid Mujer

Precio anterior: $83.999

Precio de oferta: $34.999

Descuento: 58%

Topper Bangle

Precio anterior: $89.999

Precio de oferta: $39.999

Descuento: 55%

adidas Dame X Sintético

Precio anterior: $239.999

Precio de oferta: $119.999

Descuento: 50%

Reebok Glide Core Hombre

Precio anterior: $119.999

Precio de oferta: $59.999

Descuento: 50%

Fila Fx Court 70 Vintage

Precio anterior: $119.999

Precio de oferta: $58.999

Descuento: 50%

Lotto Strada Strong Mujer

Precio anterior: $79.999

Precio de oferta: $39.999

Descuento: 50%

Fila Acd Mid Mujer

Precio anterior: $149.999

Precio de oferta: $73.999

Descuento: 50%

Topper Hyde II Unisex

Precio anterior: $76.999

Precio de oferta: $39.999

Descuento: 48%

Topper Tyler II HI

Precio anterior: $81.999

Precio de oferta: $44.999

Descuento: 45%

adidas Tensaur Sport 2.0 Infantil

Precio anterior: $69.999

Precio de oferta: $40.999

Descuento: 41%

Reebok Glide Chalk Hombre

Precio anterior: $119.999

Precio de oferta: $69.999

Descuento: 41%

adidas Aspyre

Precio anterior: $129.999

Precio de oferta: $76.999

Descuento: 40%

Puma Cali Dream LT Mujer

Precio anterior: $119.999

Precio de oferta: $83.999

Descuento: 30%

Nike Court Vision Low Next Nature Hombre

Precio anterior: $169.999

Precio de oferta: $117.999

Descuento: 30%

Nike Air Max Nuaxis Mujer

Precio anterior: $199.999

Precio de oferta: $138.999

Descuento: 30%

Más descuentos en Nike y Puma

La liquidación también alcanza a otros modelos de Nike y Puma, aunque con porcentajes de descuento menores.

En Nike aparecen, entre otras alternativas, las Run Swift 3 Hombre, que bajan de $179.999 a $124.999, y las Air Max SC, que pasan de $189.999 a $131.999, ambas con una rebaja del 30%.

También se encuentran las Nike Quest 6 Pro Hombre, de $189.999 a $150.999, y las Nike Free 2025 Mujer, de $219.999 a $174.999, con descuentos del 20%.

En Puma, por su parte, figuran las Carina Mia SD Mujer, de $124.999 a $84.999, con una rebaja del 32%, y las Softride Enzo 5 Running, que pasan de $109.999 a $75.999, con 30% de descuento.

Cómo se puede pagar

Además de los descuentos, Dexter ofrece distintas alternativas de financiación para las compras realizadas durante septiembre.

A través de Mercado Pago, la cadena informa hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Para acceder a seis cuotas, la compra debe superar los $99.999, mientras que las operaciones en 2 y 3 cuotas sin interés no tienen monto mínimo dentro de esta promoción.

También está disponible GoCuotas, que permite financiar las compras en hasta 6 cuotas sin interés durante septiembre, tanto en los locales como en la tienda online.

A estas alternativas se suman promociones puntuales con determinados bancos:

BBVA: 20% de beneficio durante determinados días de septiembre y financiación de hasta 9 cuotas, según el monto de la compra.

20% de beneficio durante determinados días de septiembre y financiación de hasta 9 cuotas, según el monto de la compra. Banco Patagonia: hasta 30% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés en jornadas específicas.

hasta 30% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés en jornadas específicas. Galicia: 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés durante determinados días de septiembre.

Las condiciones, los topes de reintegro, los días de vigencia y los montos mínimos dependen de cada banco y medio de pago.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Los precios corresponden a los valores publicados por Dexter al momento de la consulta. La disponibilidad puede cambiar según el talle, el stock y el canal de compra, por lo que un modelo disponible en la tienda online puede no contar con las mismas opciones en todos los locales.

En los productos relevados, la cadena ofrece alternativas de retiro en sucursales y envío, aunque las opciones disponibles pueden variar según la ubicación seleccionada.

Por eso, antes de concretar la compra, conviene verificar el talle disponible, el precio final y las condiciones de entrega o retiro correspondientes al modelo elegido.