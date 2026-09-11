El Presidente difundió una recreación digital junto a Domingo Faustino Sarmiento para destacar el papel de la enseñanza en el Día del Maestro

El presidente Javier Milei eligió el Día del Maestro para difundir un mensaje dirigido a los docentes argentinos mediante una pieza audiovisual realizada con inteligencia artificial, en la que aparece junto a una recreación de Domingo Faustino Sarmiento.

La producción plantea un encuentro ficticio entre ambos y utiliza a Sarmiento como figura central para introducir una reflexión sobre la educación, las críticas al estilo presidencial y la defensa de la libertad como eje de la enseñanza.

El recurso tecnológico permite representar al expresidente y educador argentino en una conversación imaginaria con Milei. El contenido combina referencias a la trayectoria de Sarmiento con conceptos vinculados al discurso habitual del actual mandatario.

Milei y Sarmiento, en un diálogo creado con inteligencia artificial

La pieza comienza con una referencia a las críticas que recibe Milei por su manera de expresarse, su tono y la intensidad con la que plantea sus posiciones políticas.

A partir de allí, la recreación de Sarmiento establece un paralelismo con las críticas que él mismo recibió durante su trayectoria pública. El video presenta esa coincidencia como un punto de partida para vincular a ambas figuras.

La conversación también incorpora la idea de que determinadas transformaciones requieren posiciones firmes y relaciona esa mirada con el papel que Sarmiento tuvo en la expansión de la educación en la Argentina.

En otro tramo, la figura de Milei aparece vinculando su propia trayectoria como docente de economía con la intención de explicar el impacto de la inflación y los impuestos sobre los argentinos.

El mensaje de Milei por el Día del Maestro

El cierre abandona el diálogo entre los dos personajes y transforma el video en un homenaje a los docentes de todo el país.

La pieza reivindica a quienes utilizan la enseñanza como herramienta para desarrollar capacidades y plantea como objetivo educativo que los alumnos aprendan a pensar, cuestionar y ejercer su libertad, en lugar de limitarse a incorporar contenidos de manera pasiva.

El mensaje final está dirigido a los docentes argentinos y presenta la educación como una herramienta asociada al crecimiento individual y a la libertad.

El Día del Maestro se celebra cada 11 de septiembre en la Argentina, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien murió en Asunción del Paraguay el 11 de septiembre de 1888.

La fecha quedó así incorporada al mensaje presidencial como marco para destacar el papel de los educadores y utilizar la figura histórica de Sarmiento como representación de la tradición educativa argentina.