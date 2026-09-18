Outlets de Dash liquidan Adidas desde $50.000 y ofrecen 6 cuotas sin interés

Una liquidación permite encontrar zapatillas Adidas desde $50.000 en outlets de Dash. Qué modelos aparecen entre las ofertas y dónde están los locales

En un mercado donde el precio tiene un peso importante al momento de decidir una compra, los outlets de Dash Deportes ofrecen zapatillas Adidas desde $50.000. La liquidación reúne distintos modelos de la marca y suma una alternativa para quienes buscan ahorrar en calzado deportivo.

Los valores pueden variar según el punto de venta, mientras que la disponibilidad de modelos, talles y unidades queda sujeta al stock de cada sucursal. Por tratarse de una liquidación, la oferta puede ser diferente entre los distintos locales.

A su vez, la tienda online de Dash muestra otras promociones vigentes sobre productos Adidas, con descuentos de hasta el 50% en algunos artículos.

Qué modelos de Zapatillas Adidas se consiguen con 50% de descuento

El valor de $50.000 corresponde al precio de entrada informado para la liquidación en los outlets. Como la oferta depende del stock disponible en cada local, no todos los modelos tienen necesariamente ese valor.

Para tomar como referencia los precios que maneja Dash en su tienda online, entre las zapatillas Adidas actualmente publicadas aparecen:

Adidas Performance Response Runner 2: $99.999.

Adidas Performance Duramo RC2: $99.999.

Adidas Runfalcon 5: $119.999.

Adidas Sportswear Break Start 2000: $119.999.

Adidas Performance Ownthegame 3.0: $139.999.

Estos precios corresponden al catálogo online de Dash y no necesariamente coinciden con los valores de la liquidación en los outlets.

Qué modelos de Zapatillas Adidas se consiguen con 50% de descuento

Además de la propuesta de los locales físicos, la tienda online de Dash permite tomar como referencia otros precios vigentes para zapatillas Adidas. Entre las opciones relevadas aparecen:

Adidas Performance Response Runner 2 : $99.999.

: $99.999. Adidas Performance Duramo RC2: $99.999.

$99.999. Adidas Runfalcon 5 : $119.999.

: $119.999. Adidas Performance Ownthegame 3.0: $139.999.

$139.999. Adidas Sportswear Break Start 2000: $119.999.

Estos valores corresponden al catálogo online de Dash y no necesariamente coinciden con los precios de la liquidación en los outlets.

Otros productos Adidas con descuento

La oferta de la marca también incluye productos que actualmente aparecen con rebajas en la tienda online de Dash. Entre ellos figuran las Adidas Ultraboost 5 para mujer, a $139.999 frente a un precio anterior de $279.999, y las Adidas Fabela Zone 2.1, a $124.999 frente a $249.999.

También aparecen botines Adidas con descuentos del 50%. Los Predator Club para niños figuran a $44.999, frente a $89.999, mientras que los F50 League Messi unisex tienen un precio de $79.999, contra $159.999 anteriores.

Estas promociones corresponden al catálogo online de Dash.

Dónde están los outlets de Dash

Entre los puntos de venta de la zona norte del Gran Buenos Aires asociados a esta búsqueda se encuentran:

Dash Pilar: Colectora Panamericana km 54 y Hussay.

Dash Grand Bourg: Panamericana km 34, Ramal Escobar.

Dash Grand Bourg: Francisco Beiró 1404.

La disponibilidad de modelos y talles puede variar entre sucursales. Por eso, antes de trasladarse, conviene consultar por el producto buscado y su precio.

Qué promociones tiene Dash para comprar online

Además de los precios de liquidación en los outlets, Dash mantiene beneficios para las compras realizadas a través de su tienda online. Actualmente ofrece 6 cuotas sin interés desde $99.999 y envío gratis desde $149.999.

Estas condiciones corresponden al canal online y pueden diferir de las promociones aplicadas en los locales físicos.