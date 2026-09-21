Medicamentos gratis PAMI: aumenta el tope de ingreso para la cobertura total en octubre

El PAMI actualizó los topes de ingresos que sus afiliados deben cumplir para acceder a medicamentos con cobertura del 100%. El cambio, que rige desde octubre, está vinculado al incremento de los haberes previsionales.

La modificación impacta directamente en el subsidio por razones sociales. Este beneficio permite que jubilados y pensionados con bajos ingresos retiren sus remedios sin cargo en farmacias adheridas.

El nuevo límite general quedó fijado en $653.622,77 mensuales, mientras que para hogares donde el afiliado o un conviviente tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), el máximo asciende a $1.307.245,53.

Los valores anteriores, vigentes hasta septiembre, eran de $642.949,80 y $1.285.899,60 respectivamente. El ajuste refleja la actualización de los haberes mínimos que ANSES aplicó.

Cómo se calculan los nuevos topes de PAMI para octubre de 2026

El subsidio social de PAMI está diseñado para afiliados cuyos ingresos mensuales no superen 1,5 haberes mínimos previsionales. Ese parámetro determina el acceso a la cobertura total en medicamentos ambulatorios.

Para septiembre, ANSES estableció el haber mínimo previsional en $428.633,20. Multiplicado por 1,5, ese valor da el tope de $642.949,80 que estuvo vigente hasta hace pocos días.

El cálculo utilizado para octubre determina el nuevo umbral de $653.622,77. Ese es el límite que rige desde este mes para la mayoría de los afiliados.

En los hogares donde hay una persona con CUD, el parámetro cambia. Allí se permite un ingreso de hasta tres haberes mínimos. Por eso el tope sube a $1.307.245,53 en octubre, frente a los $1.285.899,60 correspondientes a septiembre.

Esta diferenciación busca contemplar los gastos adicionales que enfrentan las familias con integrantes que tienen discapacidad, ya que muchas veces requieren tratamientos más costosos o permanentes.

Qué otros requisitos pide PAMI además del nivel de ingresos

Además de los ingresos, PAMI establece condiciones adicionales relacionadas con la situación patrimonial del afiliado y su grupo familiar conviviente.

El solicitante no puede estar afiliado a una medicina prepaga. Tampoco puede ser propietario de más de un inmueble. Estas restricciones buscan focalizar el beneficio en quienes realmente lo necesitan.

Además, PAMI evalúa la tenencia de otros bienes. Entre las restricciones figuran la titularidad de aeronaves o embarcaciones de lujo, y la posesión de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Tampoco se puede tener un automóvil con menos de diez años de antigüedad. La única excepción a esta regla aplica para hogares donde hay una persona con CUD.

Estos requisitos complementan el análisis de ingresos. El objetivo es asegurar que el subsidio llegue a afiliados que, por su situación económica, no pueden afrontar el costo de los tratamientos con los descuentos habituales.

Si un afiliado no cumple alguno de estos requisitos pero el costo de sus medicamentos representa al menos el 15% de sus ingresos previsionales mensuales, puede solicitar una reconsideración del caso.

Cómo hacer el trámite para solicitar medicamentos gratuitos

El trámite puede realizarse de dos formas: online desde la web oficial de PAMI, o de manera presencial en una agencia. Ambas vías requieren la misma documentación básica.

Para iniciar la gestión, el afiliado necesita su DNI, la credencial de PAMI y la receta electrónica correspondiente a los medicamentos solicitados. La receta debe ser emitida por el médico de cabecera o especialista habilitado.

La prescripción tiene que incluir el diagnóstico que fundamenta la prestación. Puede estar detallado en texto o mediante la codificación CIE-10 que utilizan los profesionales de la salud.

El trámite puede ser realizado por el propio afiliado, su apoderado legal o un familiar directo. Esta flexibilidad contempla situaciones donde el jubilado tiene movilidad reducida o dificultades para gestionar personalmente.

Para solicitudes de hasta cuatro medicamentos, el trámite se resuelve directamente por la web. Si se necesitan más remedios, intervienen distintas instancias de evaluación según la cantidad solicitada.

Una vez aprobado el subsidio, el afiliado puede retirar sus medicamentos en cualquier farmacia adherida a PAMI. Solo debe presentar su DNI y la credencial de la obra social.

Qué cubre el Programa de Medicamentos de PAMI

El Programa de Medicamentos PAMI alcanza a más de 5 millones de afiliados en todo el país. La cobertura varía según el tipo de tratamiento y la condición del afiliado.

Ciertos tratamientos tienen cobertura del 100% automática, sin necesidad de solicitar el subsidio social. Esta categoría incluye medicamentos para patologías graves o crónicas de alto costo.

Entre las coberturas totales garantizadas se encuentran:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos y oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Medicamentos para VIH, Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Tratamiento para artritis reumatoidea

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Para patologías crónicas y agudas que no están en esa lista, PAMI ofrece entre 50% y 80% de cobertura. Los medicamentos de uso eventual tienen un descuento del 40%.

El programa implementa límites terapéuticos basados en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo es prevenir el consumo excesivo de medicamentos y garantizar un uso racional.

Para acceder a cualquier medicamento del programa, el médico de cabecera debe enviar la receta electrónica a la farmacia. El afiliado retira los remedios presentando su DNI y credencial de PAMI.