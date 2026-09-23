Entradas para ver a la Selección: qué tenés que saber antes de comprar en Deportick

Argentina juega en el Monumental y ya hay fecha de venta. Te contamos precios, localidades, límite por persona y cómo comprar las entradas

La venta de entradas para los partidos de la Selección Argentina contra Burkina Faso y Benín fue reprogramada y comenzará este jueves 24 de septiembre a las 18. Los tickets se comercializarán exclusivamente a través de Deportick y cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas generales.

El partido contra Burkina Faso se jugará el sábado 3 de octubre en el Monumental, mientras que el encuentro ante Benín será el martes 6 de octubre y marcará la última presentación de Lionel Messi con la Selección en el país.

Cuándo salen las entradas para ver el último partido de Messi en la Selección

La AFA había anunciado inicialmente que la venta comenzaría el martes 22 de septiembre, pero modificó el cronograma pocas horas antes del inicio previsto. Finalmente, tanto las entradas para Burkina Faso como las de Benín estarán disponibles desde el jueves 24 a las 18 por Deportick.

Los precios para ambos partidos en el Monumental van desde $90.000 para la popular hasta $480.000 para la platea media San Martín y Belgrano. Las plateas altas Sívori y Centenario cuestan $180.000, mientras que las medias de esos sectores tienen un valor de $320.000.La escala completa es la siguiente:

Popular: $90.000

Menor a popular, de 3 a 10 años: $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

Cómo comprar las entradas en Deportick

Para comprar los tickets es necesario tener una cuenta en Deportick. El usuario debe registrarse con su correo electrónico y completar los datos solicitados antes de avanzar con la operación.Al momento de la venta, deberá ingresar a la plataforma, esperar el turno correspondiente y, una vez habilitado, elegir la ubicación y cantidad de entradas disponibles.

La AFA informó que la venta será exclusivamente online y no habrá puntos de venta físicos para estos dos partidos. El límite informado por medios que detallaron las condiciones de la operación es de cuatro entradas generales por usuario.

Uno de los puntos que hay que tener en cuenta es que la modalidad de venta de Deportick utilizada recientemente por la Selección incluyó el retiro físico de los tickets antes del partido.

Para el encuentro ante Colombia de junio de 2025, por ejemplo, la AFA exigió presentar el código de canje, la tarjeta utilizada para pagar y el DNI físico del comprador. El mismo sistema de canje físico fue utilizado por la AFA para otros partidos de la Selección en el Monumental.

Por último, antes de que comience la venta, conviene tener creada la cuenta de Deportick, verificar el correo electrónico asociado y definir con anticipación cuántas entradas se quieren comprar y qué ubicación se busca.

La demanda será especialmente alta para el partido ante Benín, que será la despedida de Messi de la Selección en el país. También es importante tener definido quién realizará la compra y quién podrá hacerse cargo de cualquier trámite presencial que establezca la organización.

En ventas anteriores de la Selección por Deportick, el retiro físico estuvo asociado a la documentación del comprador y al medio de pago utilizado. La venta comenzará finalmente este jueves 24 de septiembre a las 18, por Deportick, con localidades de entre $90.000 y $480.000 para los dos partidos que Argentina disputará en el Monumental.