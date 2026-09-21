Messi mostró en un video la camiseta especial que usará en su despedida de la Selección

El evento de despedida del rosarino generó gran expectativa en el país y la camiseta elegida ya es tema principal entre fanáticos y coleccionistas

Lionel Messi mostró la camiseta que usará en su despedida de la Selección Argentina. El capitán reveló el diseño especial a través de Instagram, adelantando uno de los detalles más esperados de la noche del 6 de octubre en el Monumental.

Ese día, el máximo goleador de la historia del equipo nacional jugará su último partido oficial con la albiceleste. Será ante Benín, en una jornada que promete ser histórica.

"Último partido... Una camiseta para toda la vida", escribió Messi en su posteo. La imagen muestra un diseño exclusivo que mezcla elegancia y simbolismo argentino.

La camiseta tiene predominio del celeste tradicional. Una franja blanca cruza el centro del busto. El número 10 y el apellido Messi aparecen en tonos dorados, un detalle que marca la excepcionalidad del momento.

El Sol de Mayo atraviesa todo el diseño, convirtiendo esta casaca en un verdadero traje de gala para el último tango del mejor del mundo.

Quiénes acompañarán a Messi en su despedida

El 10 estará rodeado por los campeones del Mundo de Qatar 2022. Algunos asistirán solo como invitados especiales, junto a sus familias.

Ángel Di María es uno de los confirmados para estar presente en el Monumental. El Fideo no jugará, pero acompañará a su amigo en este momento único.

Otros campeones del Mundo de Qatar 2022 sí fueron convocados oficialmente. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul formarán parte del plantel para esta fecha FIFA.

El defensor de River se despedirá también de la Selección esa noche. Tagliafico ya anticipó que seguirá el mismo camino tras este partido.

La presencia de De Paul genera interrogantes. El Motorcito no se pronunció sobre su futuro con la camiseta argentina. Su convocatoria exclusiva para el partido de Messi alimenta las especulaciones sobre un posible adiós conjunto.

El clima emocional en la previa del adiós

Este lunes llegaron al país varios futbolistas de la Scaloneta. La fecha FIFA incluye tres amistosos, pero todos tienen en mente un solo partido: el del 6 de octubre.

Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Facundo Medina, el Flaco López y Agustín Giay fueron algunos de los primeros en arribar. Un sabor agridulce se notó en sus rostros al hablar del evento.

"Fue una bomba" el anuncio, reconocieron los jugadores. Representar nuevamente a su país los llena de orgullo. Pero saben que estos amistosos marcan el fin de una era irrepetible.

Los futbolistas aprovecharon para reclamar el Balón de Oro para Messi, en lo que consideran una deuda pendiente de la temporada.

Cómo conseguir entradas para el partido histórico

Se espera un Monumental colmado hasta el último rincón. La AFA habilitará la venta de tickets este martes 22 de septiembre.

El horario de apertura será a las 18 horas. Las entradas estarán disponibles únicamente a través de Deportick, la plataforma oficial de venta.

La demanda promete ser altísima. Los hinchas argentinos quieren estar presentes en el último partido de quien consideran el mejor futbolista de todos los tiempos.

La organización recomienda ingresar temprano a la plataforma. La experiencia en eventos similares indica que los tickets podrían agotarse en cuestión de horas.

La Selección Argentina jugará tres amistosos en territorio nacional durante septiembre y octubre. Todos servirán de preparación y homenaje.

El primer encuentro será el miércoles 30 de septiembre contra Bolivia. Este partido se disputará en Córdoba, sin la presencia de Messi.

El 3 de octubre llegará Burkina Faso al Monumental. Tampoco contará con el 10 en cancha, pero será parte del clima previo al gran día.

Finalmente, el 6 de octubre ante Benín marcará el cierre de la era Messi. Será el único de los tres partidos donde el capitán vestirá la albiceleste.

El Monumental se prepara para vivir una noche histórica, donde se despedirá no solo un jugador, sino toda una época dorada del fútbol argentino.