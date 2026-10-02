Carrefour liquida electrodomésticos con hasta 60% de descuento y precios desde $14.999

Carrefour renovó sus ofertas en electrodomésticos con importantes descuentos. Qué productos se consiguen a precios promocionales y cuáles son las rebajas

Hay 15 artículos seleccionados con precios desde $14.999 en cocina y limpieza.

Carrefour ofrece descuentos de hasta 59% en electrodomésticos, con opciones para quienes buscan ahorro en sus compras dentro del supermercado. La selección reúne robots aspiradores, aspiradoras, cafeteras y otros pequeños electrodomésticos, con precios desde $14.999.

En un relevamiento realizado por iProfesional, se identificaron 15 productos con rebajas de entre 42% y 59%. La oferta abarca distintas categorías y marcas, con las mayores reducciones concentradas en equipos de limpieza y pequeños electrodomésticos para la cocina.

Los electrodomésticos con mayores descuentos en Carrefour

El listado reúne productos de distintos segmentos y precios. Estos son los 15 artículos relevados:

iRobot Roomba 692 R692020: $419.999, con 59% de descuento.

$419.999, con 59% de descuento. Aspiradora y mopa Midow 3 en 1 de 400W : $32.999, con 52% de descuento.

: $32.999, con 52% de descuento. Aspiradora sopladora Midow de 1000W: $79.999, con 51% de descuento.

$79.999, con 51% de descuento. Cafetera de filtro Quint de 1,2 litros Digital: $43.999, con 51% de descuento.

$43.999, con 51% de descuento. Aspiradora Stick 2 en 1 Klindo: $104.900, con 50% de descuento.

$104.900, con 50% de descuento. Exprimidor Mandine MCJ50R: $19.900, con 50% de descuento.

$19.900, con 50% de descuento. Exprimidor eléctrico Bluesky de 30W: $21.900, con 50% de descuento.

$21.900, con 50% de descuento. Jarra eléctrica Bluesky BWK17S: $22.990, con 50% de descuento.

$22.990, con 50% de descuento. Multiprocesadora Atma Home AAMM109P: $14.999, con 47% de descuento.

$14.999, con 47% de descuento. Tostadora Ranser Arezzo BT-1200: $26.999, con 46% de descuento.

$26.999, con 46% de descuento. Batidora planetaria Ranser Cuomo de 5 litros: $118.999, con 45% de descuento.

$118.999, con 45% de descuento. iRobot Roomba Combo i5: $857.999, con 44% de descuento.

$857.999, con 44% de descuento. Cafetera Daihatsu D-CF1000: $33.999, con 43% de descuento.

$33.999, con 43% de descuento. Tostadora Electrolux Inox ETS25: $57.999, con 42% de descuento.

$57.999, con 42% de descuento. Black+Decker Duo Pro Max: $559.999, con 42% de descuento.

Desde $14.999 y con opciones por debajo de $30.000

Uno de los principales atractivos del relevamiento es que la oferta no se concentra únicamente en productos de precio elevado. Entre los artículos seleccionados aparecen varias alternativas por debajo de los $30.000, lo que permite acceder a pequeños electrodomésticos con rebajas del 46% al 50%.

El precio más bajo corresponde a la multiprocesadora Atma Home, disponible por $14.999. También hay dos exprimidores eléctricos por menos de $22.000 y una jarra eléctrica por $22.990.

A partir de ese rango, aparecen tostadoras, cafeteras y otros equipos con precios superiores, mientras que las aspiradoras y los robots concentran algunos de los valores más altos del listado.

Qué medios de pago y financiación ofrece Carrefour

Para financiar la compra, Carrefour ofrece Mi Carrefour Crédito como una de las alternativas para financiar compras. Según el producto, la tienda online muestra distintos planes: actualmente pueden encontrarse artículos con 6 cuotas sin interés y otros con 12 cuotas fijas.

La tarjeta está sujeta a evaluación crediticia y las condiciones de financiación aparecen en la publicación del producto. De esta manera, el plan disponible puede variar incluso entre artículos de la misma categoría.

Además, Carrefour promociona un 20% de descuento acumulable con Cuenta Digital Carrefour Banco. El beneficio publicado actualmente corresponde a determinadas compras del supermercado, por lo que no se puede trasladar automáticamente a los electrodomésticos de este relevamiento.

Cómo solicitar Mi Carrefour Crédito

La solicitud de Mi Carrefour Crédito requiere una evaluación crediticia. Una vez aprobada, la tarjeta puede utilizarse en las compras alcanzadas por los planes de financiación que Carrefour tenga disponibles.

Las condiciones vigentes, incluidos los medios de pago y la cantidad de cuotas, se informan al momento de realizar la compra.

Qué revisar antes de comprar

Además del porcentaje de descuento, hay otros datos que conviene verificar antes de finalizar la operación. El stock disponible, el medio de pago, las cuotas y las condiciones de entrega pueden modificar el costo final de la compra.

En el caso de los productos de mayor valor, la financiación puede ser un factor relevante para comparar alternativas. Para los artículos de menor precio, en cambio, el principal atractivo está en el valor final que queda después de aplicar la rebaja.

La oferta relevada corresponde a los productos y precios disponibles al momento de realizar la consulta, por lo que tanto el stock como las condiciones comerciales pueden cambiar.