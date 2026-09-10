Cadenas de electrodomésticos extienden "outlet" con descuentos y cuotas sin interés

Las cadenas buscan incentivar el consumo y extendieron hasta el Electro Fans. Cuáles son los artículos más vendidos hasta el momento

Con las rebajas, las cadenas buscan apuntalar un consumo retraído, en medio de una crisis que golpeó a gigantes del sector.

Las rebajas, que se extenderán hasta el domingo 13 de septiembre, llegan hasta el 50% y hay hasta 12 cuotas sin interés

Las cadenas de electrodomésticos extendieron el Electro Fans, con ofertas en televisores, celulares y distintos artículos de tecnología y hogar.

En un contexto marcado por la caída del consumo y con varias marcas históricas contra las cuerdas, las cadenas de electrodomésticos extendieron el "Electro Fans" por tres días: de esta manera, continúan las ofertas y financiación sin interés hasta el domingo 13 de septiembre.

Se trata de una especie de "outlet" de las principales cadena de electrodomésticos, con rebajas que alcanzan el 50% y hasta 12 cuotas sin interés. El objetivo es apuntalar las ventas, en un escenario complejo para el sector.

De hecho, días atrás se conoció la noticia de que la sociedad detrás de Musimundo quebró y cerró más de 10 locales en distintos puntos del país.Un destino similar al de Garbarino, que quebró el año pasado y esta semana la Justicia comenzó los procedimientos para rematar sus bienes.

Se extiende el "outlet" de las cadenas de electrodomésticos

Según informaron los organizadores del Electro Fans, los descuentos y las opciones de financiación se extenderán hasta el domingo 13 en todos los canales de Cetrogar, Coppel, Frávega, Megatone.net y On City.

Y destacaron que mediante este evento, que comenzó el lunes 7 de septiembre, las cadenas de electrodomésticos y tecnología tuvieron una fuerte demanda, "con especial interés en productos para el hogar, tecnología y entretenimiento".

Entre los artículos más vendidos se destacan los pequeños electrodomésticos, como pavas eléctricas, cafeteras, freidoras de aire y afeitadoras; los aires acondicionados, tanto split como de ventana, impulsados por la cercanía del verano; y los celulares de líneas económicas, con un ticket promedio de alrededor de $300.000.

Asimismo, desde Cetrogar informaron una fuerte demanda de lavarropas, especialmente los modelos Philco de 11 kg y 6 kg, que se encuentran entre los más vendidos por el nivel de las ofertas. Por su parte, desde Frávega reportan que el televisor de 55" fue el producto más vendido del evento, tanto en volumen de unidades como en facturación. A su vez, las nuevas categorías de Belleza y Jardín se posicionaron entre las de mayor venta en el marketplace.

"En este contexto, la propuesta comercial aparece como uno de los principales factores detrás del interés de los consumidores. La posibilidad de acceder a hasta 12 cuotas sin interés en distintas categorías, junto con créditos personales en 6 cuotas sin interés, se presenta como una alternativa para facilitar la compra de productos de mayor valor", señalaron los organizadores.

En ese escenario, Macarena Guerrero, Gerente de Marketing de Frávega, destacó: "Trabajamos constantemente para que eventos como Electro Fanssean la oportunidad ideal para que los clientes puedan equipar su hogar con la mejor tecnología".

"Durante estos primeros días, hemos visto una respuesta excepcional del público, que supo aprovechar nuestro mix de pagos, donde se destacaron fuertemente las promociones con los bancos líderes. Además, nuestra infraestructura omnicanal permitió que casi el 40% de los compradores optara por el retiro normal en tienda y más de un 22% por el retiro inmediato", agregó Guerrero.

Por su parte, Juan Manuel Almeyda, Gerente Nacional de Marketing de Cetrogar, sostuvo: "Buscamos que Electro Fans sea una oportunidad para que más personas puedan acceder a aquello que necesitan o desean para sus hogares. En nuestro caso, ofrecimos 12 cuotas sin interés en todos nuestros productos, además de descuentos por transferencia y alternativas de financiación propia. Vemos una respuesta muy positiva del público y creemos que este tipo de propuestas ayudan a dinamizar el consumo y acercar productos de calidad a más familias".

De Garbarino a Musimundo, la caída de dos gigantes del sector

Durante muchos años, las grandes cadenas de electrodomésticos ocuparon un lugar central en el comercio argentino. Garbarino y Musimundo fueron protagonistas de esa expansión, con una fuerte presencia publicitaria en los diarios y una extensa red de locales en distintas ciudades del país. Las ofertas, las cuotas y las promociones eran parte habitual de su estrategia para atraer clientes y sostener el volumen de ventas.

Ese modelo, sin embargo, perdió buena parte de la escala que supo tener. El caso más emblemático es el de Garbarino, que llegó a contar con más de 240 locales y unos 4.500 empleados y que finalmente fue declarada en quiebra en marzo pasado.

Seis meses después, la Justicia tomó una decisión similar con CARSA, la compañía que operaba cerca de 70 sucursales de Musimundo y mantenía los derechos de la marca en el nordeste argentino y en parte de la provincia de Buenos Aires.

Aunque se trata de procesos con características diferentes, ambos casos reflejan el fuerte retroceso que sufrieron las grandes cadenas de electrodomésticos, un negocio que durante años se apoyó en grandes superficies comerciales, numerosas sucursales, importantes estructuras de personal, publicidad a gran escala y sistemas de financiación propios.

El deterioro, de todos modos, excede a Garbarino y Musimundo. Ribeiro también atraviesa dificultades, mientras que Saturno Hogar y Lucaioli terminaron cerrando sus operaciones. Por su parte, Start abandonó el formato de locales físicos.

Las empresas que lograron mantenerse activas tampoco quedaron al margen de este proceso. Frávega, Cetrogar, Naldo, Pardo y On City tuvieron que reducir sus redes comerciales, cerrar algunos puntos de venta o implementar cambios profundos en la forma en que organizan sus operaciones.

El resultado es un mercado muy diferente al que existía años atrás: las cadenas que alguna vez hicieron de la cantidad de sucursales y la financiación una de sus principales fortalezas ahora buscan sobrevivir con estructuras más chicas y modelos comerciales adaptados a un escenario de menor consumo.