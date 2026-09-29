Llegaron a Argentina los aviones cazas F-16 que compró el Gobierno y ya hay 12 en el país

Las aeronaves fueron adquiridas a Dinamarca y aterrizaron este martes por la tarde en la base de Río Cuarto. En total, el Gobierno compró 24

Ya llegó a la base aérea de Córdoba el segundo lote de aviones caza F-16 que el Gobierno compró a Dinamarca. Luego de cruzar el Atlántico y realizar una parada técnica en Brasil, las aeronaves aterrizaron en el país este martes por la tarde.

De esta manera, Argentina ya cuenta con 12 de las 24 aeronaves que adquiro el Gobierno.

Se trata del segundo lote de seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon de origen estadounidense adquiridos por Argentina. La formación aterrizó en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. El movimiento implicó el traslado de cuatro monoplazas F-16AM (identificados preliminarmente como E-005, E-107, E-018 y E-609) y dos biplazas F-16BM (ET-612 y ET-613).

Los F-16 que compró el Gobierno llegaron al país

Con la llegada de este grupo a las instalaciones cordobesas, la FAA pasa a contar con 12 cazas operativos en suelo nacional. De ese modo, se alcanzará la mitad de la flota total de 24 unidades adquiridas al país europeo, a las que se suma una aeronave adicional destinada como modelo estático para entrenamiento técnico.