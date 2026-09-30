Argentinos compran cada vez más café en grano, mientras se derrumban ventas de cápsulas

En el marco del día internacional del café, un análisis sobre las tendencias de consumo permite conocer los nuevos hábitos vinculados a esta bebida

El café es una de las vivencias más físicas que existen: el aroma, la máquina, la mano experta del barista. Sin embargo, desde hace un tiempo, la experiencia del café empezó a convivir en el canal digital por una razón concreta: quien descubre un blend perfecto en su cafetería de barrio ya no tiene que esperar a volver al local para repetirlo.

Lo busca online, lo compra desde el teléfono y lo recibe en su casa, vendido incluso por la misma tienda que se lo sirvió en la taza. El comercio electrónico acortó a casi nada la distancia entre probar un café afuera y tenerlo en la alacena, y el consumidor lo está usando para eso.

Según datos de Tiendanube, en lo que va de 2026, las compras de café en tiendas online argentinas crecieron 20% frente al mismo período del año pasado.

El universo del café: el grano recupera el ritual

Al diseccionar el crecimiento general, las compras de café en grano crecieron 67% en lo que va del año y duplicaron su facturación. En el mismo período, las cápsulas cayeron 46% y perdieron más de la mitad de las unidades vendidas. El café molido avanzó 12% y el cold brew, siendo una categoría todavía chica, creció 58% interanual.

Se trata del regreso al ritual tradicional del café, el de moler el grano en la cocina, y acompaña el auge del café de especialidad en Argentina: microtostadores, blends de origen y cartas que informan finca, altura y proceso. El consumidor que se acostumbró a preguntar de dónde viene el grano frente al mostrador empezó a elegir con el mismo criterio cuando compra para su casa. El dato dialoga con la magnitud de la categoría: según un estudio de Kantar sobre la canasta de desayuno, el café está presente en casi 9 de cada 10 hogares argentinos.

La hora en que los argentinos piensan en café

El horario de las compras muestra cuándo el café está en la cabeza del consumidor. Las 9 de la mañana es la hora con mayor cantidad de compras online de todo el día, y la franja que va de las 7 al mediodía concentra el 43% del total. La mañana más que duplica a la noche.

El café se compra, en buena medida, mientras se está tomando café o pensando en él.

Cómo compran café online los argentinos

Información de las más de 70.000 tiendas online de Tiendanube en Argentina.

Ticket promedio: cada compra que incluyó café promedió $101.133

cada compra que incluyó café promedió Envío sin cargo: casi 2 de cada 3 compras salieron con envío bonificado, diez puntos más que el año pasado

casi 2 de cada 3 compras salieron con envío bonificado, diez puntos más que el año pasado Geografía: el Área Metropolitana concentra cerca del 70% de las compras, seguido por el interior de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

"Hoy vemos una extensión más del café del barrio. El consumidor descubrió que puede tener en su cocina el mismo grano que toma en su cafetería favorita, vendido por su cafetería favorita, y eso cambió la relación con el producto: elige origen, elige molienda, elige método. Marcas que nacieron en el mundo físico están complementando su canal con el online para acompañar ese movimiento." Juan Valdez Café y Café Martínez son dos ejemplos de cadenas con fuerte presencia en la calle que hoy también llegan a la casa del consumidor a través de su tienda online, concluye Camila Nasir, Gerente de Marca y Comunicación de Tiendanube.