Con las cafeterías de autor y los avances tecnológicos en materia de cafeteras, el café se ha vuelto una tendencia en todo el país. Ya no solo alcanza con mezclar el café con la leche para los argentinos que, al igual que en las finanzas, parecen irse transformando de a poco en expertos en la materia.

En este contexto, el joven encargado de la cuenta de Instagram @nachocafetero, decidió comprar todas las cápsulas de café que pudo, para elaborar un exhaustivo ranking de calidad. "Pasé por los supermercados y me llevé todas las cápsulas compatibles Nespresso que encontré, las probé e hice un ranking de precio/calidad. ¿Cómo evalué la calidad? En función del sabor en 30 mililitros de café. Además, consideré el material de la cápsula, los gramos en su interior y por supuesto, si el sabor coincidía con la descripción del envase", explicó el ingeniero químico y catador.

Reveló cuál es la mejor y la peor cápsula de café en Argentina

El joven que también se describe como "tostador de café", advirtió: "Las marcas importadas me decepcionaron. Sobre todo Gimoka y Segafredo. Starbucks (hecho por Nespresso), Lavazza, Viaggio y L'OR son buenas, pero caras. En el plano local, no me gustaron las cápsulas de Carrefour ni Martínez 1933 (baja calidad de grano, cápsula de plástico y tueste alto)".

Y añadió: "Cabrales está en el medio con un mix confuso, en donde las fabricadas en Argentina son mejores que las que se jactan de ser importadas de Italia. Cabrales Colombia, seguida por Cabrales Brasil, las mejores de esta marca".

Finalmente, Nacho reveló que "las mejores cápsulas son las más baratas", y se preguntó: "¿Probaste por ejemplo Morenita origen Etiopía, Honduras o Colombia?".

"Esta es por lejos la ganadora en el ranking calidad/precio. A diferencia de sus cafés torrados instantáneos, de baja calidad, en el segmento cápsulas le pasaron el trapo al mercado argentino (alta calidad de café, bajo precio, gran variedad y excelente descripción). Me gustaron más las cápsulas con tuestes medios, en donde se aprecian notas, aromas y sabores. Si buscás café fuerte, no des vueltas, buscá el de mayor intensidad y más barato", cerró el especialista en café.

Cómo podés descubrir el café "trucho" en supermercados

"¿Qué onda el café? Tenemos alimentos a base de café, café torrado y café tostado, de más o menos azúcar", comienza diciendo la nutricionista Laura Romano en su cuenta de Instagram @integralnutricion. Y agrega: "Vamos a analizar un poco".

"¿Por qué este café no puede ser llamado café? Dice polvo para preparar en base a café y jarabe de glucosa. Porque el café puede tener azúcar, que ese se llama torrado, pero el código alimentario argentino admite hasta un 10% de azúcar y si tiene más de un 10% de azúcar ya no puede ser llamado café", cuenta.

"Después tenemos el café tostado que no tiene nada de azúcar, y dice 100% café. Y por eso, vale el doble. En los cafés de filtro pasa lo mismo. Café torrado con azúcar y café tostado, sin azúcar", indica la especialista.

"Paz para los que toman dos cafés con leche por día y usan un café torrado. Si tenemos un 10% de azúcar, desde lo nutricional no es tan grave porque una cucharada de té son 1,5 gramos. ¿Sabés cuánto es 10% de azúcar? 0,15 gramos. Ahora, si sos experto en café, seguramente no consumas el café instantáneo y consumas un buen café porque dicen que el café torrado tiene azúcar para disimular un mal sabor", concluye Romano.