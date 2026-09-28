En medio de una reconfiguración general del consumo, la tradicional cadena de cafeterías Café Martínez apunta a consolidar un ambicioso plan de expansión territorial que contempla el desarrollo de nuevos formatos en espacios no convencionales. El primer anuncio es que ya concretó la firma de contratos para tener la primera franquicia en la ciudad neuquina de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta.

Leandro Canabe, gerente general de Café Martínez, también explicó en una charla con iProfesional que entre las principales apuestas de la compañía para ampliar su red de tiendas se destaca la llegada a los puntos de venta ubicados en estaciones de servicio como parte de una estrategia de aprovechar la dinámica de sectores comerciales y productivos en distintas regiones del país.

"Ya tenemos confirmada nuestro primer local en Añelo, que para la industria petrolera es el eje de la intensa actividad de gas y petróleo que está viviendo la Argentina. Eso ya es una realidad para nosotros porque ya firmamos los contratos con un franquiciado local que va a darle a esa ciudad la misma calidad de locales que tenemos en el resto del país", explicó Canabe.

Para el directivo "independientemente de cierta coyuntura, el crecimiento del PBI del país es positivo, y hay mucho relacionado con todo lo que está traccionando el agro y la energía principalmente. Ahí hay un gran cambio y también lo relacionado con la minería. Si todo esto va bien, Neuquén, San Juan, todas esas provincias de la zona central y la zona de Cuyo que tienen una tracción diferente al resto van a seguramente a demandar mucho más servicios y ahí el gran desafío nuestro es adecuarse a distintos formatos".

La empresa, nacida en 1933 y mantenida como una firma de carácter familiar que transita la incorporación de su cuarta generación, busca diversificar sus canales de atención para adaptarse a las nuevas dinámicas de movilidad. Frente a este escenario de cambios en los hábitos cotidianos, desde la conducción de la empresa sostienen la visión de adaptarse a diferentes velocidades económicas.

La tracción de Vaca Muerta y el potencial del interior

El foco puesto en la cuenca de Vaca Muerta responde a la alta demanda de servicios que genera la actividad de gas y petróleo en la provincia de Neuquén y las zonas de influencia del Alto Valle. El flujo constante de trabajadores, contratistas, transportistas y profesionales del sector energético convirtió a las estaciones de servicio de las rutas petroleras en espacios clave de consumo durante las 24 horas.

La expectativa corporativa apunta a que la consolidación de los proyectos no convencionales y la construcción de obras de infraestructura asociadas impulsen una demanda creciente en el segmento de la gastronomía al paso y de conveniencia.

Sobre el impacto de estas economías regionales y la proyección hacia los polos productivos del país, desde la cadena enfatizaron: "Nos parece que la propuesta de una cafetería, un lindo lugar y buenos productos que te acompañen no solo se puede ver en locales tradicionales, sino también en lugares más pequeños de alto tránsito. Todo lo relacionado con Neuquén o San Juan va a demandar seguramente mucho más servicios. Ahí el gran desafío nuestro es adecuar la propuesta a distintos formatos para poder llegar a todos esos lugares del interior".

Con una red que supera los 250 locales en la región y la mira puesta en un plan de expansión a diez años, Café Martínez proyecta que el canal de tiendas de conveniencia y servicentros se convierta en una palanca fundamental para abastecer a las ciudades y corredores viales que lideran el crecimiento energético de la Argentina.

El canal de estaciones de servicio como eje estratégico

El desembarco en las estaciones de servicio representa una respuesta directa a la transformación que atraviesan las tiendas en todo el país, los cuales dejaron de ser únicamente expendedores de combustible para convertirse en nodos integrales de servicios, gastronomía y áreas de trabajo. La firma busca replicar y extender acuerdos de provisión y presencia comercial con operadoras del sector petrolero, un modelo que ya puso a prueba en mercados limítrofes.

Respecto a este formato de alianzas estratégicas y al rol de los surtidores dentro de la propuesta gastronómica, desde Café Martínez señalaron: "Hoy se nota la estrategia que están llevando adelante todas las cadenas de estaciones de servicio: dejaron de ser un lugar de servicio donde antes solo cargabas combustible, fueron creciendo con minimercados y hoy ya son centros de experiencia. Hay muchos que trabajan con espacios de coworking. En una sola parada podés resolver un montón de cosas: te estacionás sin problema, tenés un lugar lindo, agradable, buen Wi-Fi, y si a eso le sumás Café Martínez sería ideal".

A su vez, al referirse puntualmente a la alianza estratégica y a la experiencia con Petromax en el mercado paraguayo, el ejecutivo detalló de forma textual cómo viene funcionando la integración de conceptos entre ambas empresas: "Eso ya es una tendencia mundial, sobre todo en este caso con la gente de Petromax. Por lo que nos han transmitido están muy contentos".

"Ellos empezaron con un proceso de restyling de la marca ya hace unos años atrás y la verdad que están tan contentos, o sea dentro de este restyling de la propuesta de valor vieron como un aliado estratégico a Café Martínez y les está yendo bien. Es más, quieren seguir creciendo, en este momento tenemos nueve sucursales con Petromax, la idea es poder extender esta propuesta a los franquiciados".

Puntualmente sobre el interés de la marca de llevar el modelo a las estaciones de servicio en la Argentina y sumarse a las cadenas locales, Canabe admitió el deseo de poder sumarse a proyectos como los que las distintas petroleras están llevando adelante en el país. "Hay mucho potencial, obviamente nos encantaría que sea con Café Martínez en algunos puntos del país pero si la estrategia va más hacia el desarrollo propio con proveedores, también podríamos serlo".

"Nosotros dentro de los canales, obviamente nuestro principal canal es las franquicias, pero si el día de mañana podemos apoyar toda esta tendencia que hay en el mundo de las estaciones de servicio, de mejora de calidad, de experiencia, ojalá que sea con nuestra marca, me parece que es fundamental, o si no como un proveedor estratégico de acompañamiento en este sentido", agregó sobre esa mirada del mercado.

Un cambio de tendencia en los hábitos de consumo

"Vemos un consumidor argentino mucho más sofisticado y exigente respecto a las experiencias de consumo. Incluso en segmentos tradicionales aparecen nuevas expectativas vinculadas al confort, el diseño, la conectividad y la calidad gastronómica. Hoy incluso las Estaciones de Servicio dejaron de ser solamente espacios de paso para convertirse en puntos donde el consumidor también busca comodidad, conectividad y una mejor experiencia", dijo el directivo.

Y sobre el mismo tema concluyó que "el mercado argentino está evolucionando hacia formatos donde la conveniencia y la experiencia conviven cada vez más naturalmente: La gente toma hoy ir a Café Martínez como un lugar de encuentro".

Asimismo, reflexiono sobre el valor diferencial que aporta sumar la marca a una estación frente al desarrollo de marcas propias de insumos: "En el caso de Petromax la gran mayoría son sectores que están dentro de la estación de servicio pero tiene un sector especializado para el café. Ya con una ambientación distinta porque por más que mejores el producto si la experiencia no acompaña no hay éxito asegurado".

Finalmente, resaltó el impacto de replicar esta combinación conceptual en corredores viales y rutas clave: "En el caso de Paraguay hay una en una ruta muy importante, una de las principales rutas que une Ciudad del Este con Asunción, que ya es un sector de servicios más amplio de gastronomía. Entonces me parece a mí que eso en el interior del país podría funcionar muy bien, en lugares donde vos puedas disfrutar un rico Café Martínez anexo a una estación de servicio y dentro de la estrategia que están llevando las marcas se podría ver esa posibilidad, nos encantaría participar".